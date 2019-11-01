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Microsoft обновила приложение Microsoft Remote Desktop для Android

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 18:08
  • Просмотров: 108

Компания Microsoft обновила приложение Microsoft Remote Desktop для Android до версии 10.0.12.1148.

Вот список новых возможностей:

• Новый внутрисессионный пользовательский интерфейс для переключения между удаленными приложениями и ПК;
• IME и изменение языковой поддержки для внешних клавиатур;
• Поддержка подписки на рабочее пространство AVD с помощью нескольких идентификаторов для одного и того же URL-адреса;
• Новый пользовательский интерфейс, чтобы указать, что RD Gateway не следует использовать для локальных адресов;
• Поддержка клавиш NumLock и ScrLock на внешних клавиатурах;
• Исправлены ошибки темного режима;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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