Microsoft блокирует VBA-макросы, чтобы защитить пользователей от вредоносных программ

VBA-макросы — это распространенный способ получения злоумышленниками доступа для развертывания вредоносных программ и программ-вымогателей. Поэтому, чтобы повысить безопасность в Office, мы по умолчанию меняем поведение приложений Office, чтобы блокировать макросы в файлах из Интернета.

Похоже, что Microsoft собирается заблокировать всевозможные пути и методы, с помощью которых вредоносное ПО может заразить систему пользователя.Менее недели назад Microsoft объявила, что отключила установщик приложений MSIX AppX, а теперь заявила, что также собирается по умолчанию блокировать макросы Visual Basic for Applications (VBA) в файлах Office, полученных из Интернета. Это изменение затронет файлы Access, Excel, PowerPoint, Visio и Word.Например, в прошлом году был случай, когда был обнаружен вредоносный документ «сделано в Windows 11», использующий макросы VBA для заражения систем.В объявлении говорится:Хотя Microsoft уже отключала макросы, раньше включить их было легко, так как все, что вам нужно было сделать, это нажать на опцию «Включить содержимое». Однако теперь эта опция заменена подсказкой «Узнать больше».Нажатие на подсказку «Узнать больше» откроет эту страницу на сайте Microsoft, где компания предоставляет способ включения макросов для этого файла, если пользователь абсолютно уверен, что файл Office не является вредоносным. Пользователю придется вручную выбрать «Разблокировать» в свойствах указанного файла, чтобы получить доступ.Узнать другие подробности можно здесь