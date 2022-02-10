Вы можете делать больше с веб-версией OneNote и в Teams
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- Категория: Microsoft
- Дата: 10-02-2022, 20:39
- Просмотров: 313
Приложение OneNote довольно популярно среди пользователей, независимо от того, используют ли они его в профессиональных или личных целях. Теперь Microsoft объявила о наборе новых функций, которые начали развертываться или скоро будут развернуты в веб-версии OneNote и в Teams, чтобы обеспечить паритет функций с настольным вариантом.
Начиная с функций, которые теперь должны быть доступны всем, есть улучшенный опыт копирования и вставки, который также обслуживает такой контент, как таблицы и списки, сохраняя при этом исходный формат. Если вы хотите потерять исходное форматирование, вы можете использовать пользовательский интерфейс или сочетание клавиш Ctrl+Shift+V. Увеличение и уменьшение масштаба с помощью пользовательского интерфейса, жестов и сочетаний клавиш теперь должно быть доступно всем.
Функции, которые начали развертываться, включают новый переключатель режимов для переключения между режимами редактирования и просмотра или открытия файла в настольном приложении. Вы также можете установить изображения в качестве фона, воспользоваться возможностью OneNote запоминать вашу последнюю страницу, использовать поддержку автоматического рукописного ввода с помощью стилуса и изменять размер видео.
Наконец, с точки зрения того, что пользователи OneNote могут ожидать дальше, есть улучшенная функция обмена ссылками, которая предупреждает вас в Teams, если вы делитесь файлом с кем-то, а у них нет к нему доступа. Затем вы также можете открыть ссылку непосредственно в Teams на ПК, в приложении или браузере. Эта возможность скоро появится и на мобильных устройствах.
Microsoft отметила, что многие из этих функций только начали развертываться, поэтому ожидайте, что они станут доступны вам в течение следующих нескольких недель.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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