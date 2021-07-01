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Новая функция OneDrive поможет вам легко находить файлы Microsoft Teams

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 17:22
  • Просмотров: 105

В дорожной карте Microsoft 365 обнаружена функция с идентификатором 88912, которая поможет упростить управление и доступ к файлам Microsoft Teams в OneDrive.



В дорожной карте также упоминается, что эта функция должна быть доступна для широкой публики в апреле 2022 года. Тем не менее, стоит отметить, что это скорее оценка, а не гарантия, поэтому есть вероятность, что она не будет выпущена к тому времени. Кроме того, Microsoft планирует провести многоэтапное развертывание этой функции, которое включает в себя два отдельных периода «целевого релиза» перед публичным релизом.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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