Microsoft Teams Public Preview получает 3D-эмоджи
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 22:00
- Просмотров: 87
Новые трехмерные эмоджи от Microsoft прошли долгий и странный путь. Компания впервые показала их в посте в блоге Microsoft Design еще в июле прошлого года, в общих чертах намекнув, что они появятся в Windows 10 и Windows 11. Но затем, в ноябре, компания представила новый набор эмоджи для Windows 11 в Windows Insider Program, но это были двухмерные эмоджи Fluent Design, а 3D-эмоджи, по-видимому, остались в стороне.
Теперь 3D-эмоджи Fluent Design должны появиться в Microsoft Teams, согласно посту на сайте Microsoft Tech Community. В частности, новые версии появятся в двух областях:
• Эмоджи в чате и каналах обмена сообщениями будут обновлены до нового стиля Fluent, а также восхитительные анимации для соответствующих эмоджи;
• Реакции в чате, каналах и реакции на живые собрания будут обновлены до нового стиля Fluent;
Известные проблемы
• Некоторые эмоджи могут сливаться с некоторым фоном или темами Teams (например, Ghost в светлом режиме или Spades в темном режиме);
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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