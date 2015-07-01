Вскоре вы сможете использовать приложения Teams внутри Office.com и приложения Office для Windows
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 20:52
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Microsoft Teams — один из наиболее часто используемых инструментов для видеоконференций, но приложение делает гораздо больше, чем просто видеоконференции. Внутри Teams вы можете получить доступ к ряду полезных приложений, которые помогут вам быть более продуктивными в онлайн-сессиях. Теперь Microsoft хочет расширить охват этих приложений Teams, перенеся их в Office.
Компания Microsoft недавно добавила новую функцию, связанную с Office.com и приложением Office для Windows, в дорожную карту Microsoft 365. Эта функция, получившая идентификатор 88942, позволит пользователям использовать приложения, созданные для Teams, внутри приложения Office для Windows и Office.com. Другими словами, пользователи смогут использовать приложения Teams, не покидая Office.com и приложение Office. Эта возможность описывается следующим образом:
Приложения, созданные для Teams, могут работать на Office.com и в приложении Office для Windows. Пользователи смогут приобретать и использовать эти обновленные приложения Teams (с личными вкладками), не покидая Office.com и приложение Office для Windows.
Согласно странице дорожной карты, предварительная версия будет выпущена в марте, а финальная – в декабре.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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