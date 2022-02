Microsoft выпускает Visual Studio 2022 for Mac Preview 6

Как только мы закончим поддержку Xamarin (Visual Studio for Mac 2022 GA), мы переключим наше внимание на создание удивительного опыта для разработчиков .NET MAUI. В настоящее время работает базовая сборка/развертывание/отладка, но нам все еще нужно перенести инструменты, которые вы знаете и любите в Xamarin - такие как XAML Hot Reload и Live Visual Tree. Наряду с существующими функциями Xamarin, мы разрабатываем новые возможности для .NET MAUI, которые подчеркивают удивительные улучшения производительности разработчиков, которые он приносит, такие как многоцелевые одиночные проекты и .NET (C#) Hot Reload! Мы предоставим больше обновлений о поддержке .NET MAUI в Visual Studio for Mac по мере приближения к общей доступности .NET MAUI в конце второго квартала 2022 года.

Microsoft объявила о выпуске Visual Studio 2022 for Mac Preview 6. Последняя версия направлена на решение основных проблем выпуска Preview 5 от 25 января, а также на продолжение переноса среды IDE на нативный пользовательский интерфейс macOS.В этом релизе есть некоторые улучшения, включая исправления известных проблем из Preview 5, таких как неработающее Android-архивирование. В этом релизе исправлено 13 серьезных сбоев, а также учтены самые популярные отзывы, такие как SDK not Found MSBuild.Sdk.Extras. Теперь она также поддерживает разработку .NET Core 3.1 на устройствах M1 (arm64) и сосредоточена на повышении качества основной оболочки IDE, инструментов Git, Azure Publishing и инструментов Xamarin.Microsoft также завершила перенос основных функций IDE в нативный пользовательский интерфейс macOS. Пользовательский интерфейс, перемещенный в нативный пользовательский интерфейс macOS в этом релизе, включает диспетчер расширений, диалоговое окно быстрого действия «Изменить подпись», диалоговое окно Git Stash и диалоговое окно «Перебазировать», а также экраны предпочтений — цвета и шрифты, сочетания клавиш, настройки отладчика. Microsoft перенесет остальные экраны предпочтений в следующем релизе.Microsoft стремится сосредоточить свое внимание на учете самых популярных отзывов, повышении производительности и устранении сбоев в IDE для остальной части релиза 17.0, поскольку она работает над выпуском общедоступной версии. Ряд функций IDE, в том числе редактор регулярных выражений, представление дизассемблирования, шестнадцатеричный редактор, панель задач, диалоговое окно преобразования/экспорта решения, диалоговое окно политик и хранение паролей NuGet для каждого проекта, будут выпущены в релизе 17.1.Что касается разработки Xamarin и .NET MAUI, Microsoft заявила:Многие функции Xamarin были перенесены в Visual Studio 2022, и теперь основное внимание уделяется исправлению ошибок и улучшению опыта разработки Xamarin. Microsoft также предложила разработчикам Xamarin продолжать использовать Visual Studio 2019 for Mac v8.10 для разработки своих приложений Xamarin, а не Visual Studio 2022 for Mac Preview 6, учитывая список известных проблем с опытом Xamarin.Узнать другие подробности можно здесь