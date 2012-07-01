В этом месяце Microsoft вносёт очень полезные изменения в веб-версию Excel
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 14:45
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Хотя многие считают Microsoft Excel относительно традиционным инструментом, он используется практически во всех организациях для визуализации данных и выполнения расчетов из-за его зрелого набора инструментов и относительной простоты использования для людей, знакомых с приложением. Microsoft также предлагает веб-версию Excel, которую можно использовать в дороге. Компания регулярно добавляет в неё новые функции, и теперь она планирует добавить несколько полезных возможностей в веб-версию Excel.
В настоящее время, если вы пишете вычисление в строке формул, вы получаете своего рода вспомогательную подсказку, в которой перечислены аргументы используемой вами функции. Вы можете щелкнуть аргумент или имя функции, чтобы перейти к специальной теме «Справка» в правой части окна. Скриншот текущей реализации можно увидеть выше.
Чтобы упростить опыт и свести к минимуму количество ошибок и поисковых запросов, Microsoft реализует карточный пользовательский интерфейс Argument Assistance, который автоматически становится видимым, пока вы пишете формулу. Это предоставит вам описание формулы и связанных с ней аргументов, а также подтверждающие примеры.
Идея состоит в том, чтобы предложить вам это представление напрямую, без необходимости открытия внешних ресурсов, как в текущей реализации. Никто не знает, как будет выглядеть интерфейс, но хорошая новость заключается в том, что, если он вам не нравится или занимает слишком много места в окне, вы можете свернуть его и вернуться к текущей реализации. Этот параметр также будет сохранен.
Еще одно незначительное, но полезное изменение, которое Microsoft вносит в панель формул Excel, заключается в том, что она становится многострочной в том смысле, что вы сможете изменять ее размер по своему вкусу. Это будет особенно полезно, когда вы пишете длинную формулу и хотите отформатировать ее и сделать отступ для лучшей читаемости в строке формул. Эта возможность уже доступна в настольной версии Excel.
Эти изменения станут общедоступными в марте, но точная дата релиза пока не указана в дорожной карте Microsoft 365.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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