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Синхронизация OneDrive для Apple Silicon теперь доступна, KFM для macOS в качестве публичной предварительной версии

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 22:27
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Microsoft объявила, что, начиная со сборки 22.022, синхронизация OneDrive для macOS теперь будет работать нативно на Apple Silicon. В декабре прошлого года компания запустила публичную бета-версию ресурса синхронизации OneDrive для macOS с нативной поддержкой платформы Apple Silicon.

Благодаря обновлению, доступному для всех пользователей Mac, теперь они могут извлечь выгоду из OneDrive, нативно работающего на чипах M1, M1 Pro и M1 Max. Открыв настройки OneDrive, пользователи могут проверить, установлена ли у них новая версия приложения.

Синхронизация OneDrive для Apple Silicon теперь доступна, KFM для macOS в качестве публичной предварительной версии


Представитель компании заявил:

Мы знаем, что это долгожданная и очень востребованная функция, и мы рады сделать ее общедоступной, начиная со сборки 22.022.


Приложения, которые были обновлены для работы на чипах Apple Silicon, могут извлечь выгоду из архитектуры ARM, которая обеспечивает энергоэффективность и повышенную производительность. Это говорит о том, что пользователи MacBook смогут наслаждаться более длительным временем автономной работы, поскольку программное обеспечение будет потреблять меньше энергии.



В дополнение к анонсу OneDrive для macOS версии 22.022 Microsoft также запустила новую бета-версию OneDrive с поддержкой резервного копирования папок (Known Folder Move) для macOS, которая теперь поставляется в качестве публичной предварительной версии. Последняя функция позволит пользователям macOS Monterey перемещать папки «Рабочий стол» и «Документы» в облачную платформу компании.

Резервное копирование папок (Known Folder Move) позволит пользователям macOS получать доступ к своим важным файлам на различных устройствах и в приложениях «без ущерба для производительности», поскольку их содержимое автоматически синхронизируется с OneDrive. Кроме того, у пользователей также будет возможность безопасного обмена своими данными внутри и за пределами своей организации, что приведет к расширению сотрудничества.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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