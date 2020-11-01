Синхронизация OneDrive для Apple Silicon теперь доступна, KFM для macOS в качестве публичной предварительной версии

Мы знаем, что это долгожданная и очень востребованная функция, и мы рады сделать ее общедоступной, начиная со сборки 22.022.

Microsoft объявила, что, начиная со сборки 22.022, синхронизация OneDrive для macOS теперь будет работать нативно на Apple Silicon. В декабре прошлого года компания запустила публичную бета-версию ресурса синхронизации OneDrive для macOS с нативной поддержкой платформы Apple Silicon.Благодаря обновлению, доступному для всех пользователей Mac, теперь они могут извлечь выгоду из OneDrive, нативно работающего на чипах M1, M1 Pro и M1 Max. Открыв настройки OneDrive, пользователи могут проверить, установлена ли у них новая версия приложения.Представитель компании заявил:Приложения, которые были обновлены для работы на чипах Apple Silicon, могут извлечь выгоду из архитектуры ARM, которая обеспечивает энергоэффективность и повышенную производительность. Это говорит о том, что пользователи MacBook смогут наслаждаться более длительным временем автономной работы, поскольку программное обеспечение будет потреблять меньше энергии.В дополнение к анонсу OneDrive для macOS версии 22.022 Microsoft также запустила новую бета-версию OneDrive с поддержкой резервного копирования папок (Known Folder Move) для macOS, которая теперь поставляется в качестве публичной предварительной версии. Последняя функция позволит пользователям macOS Monterey перемещать папки «Рабочий стол» и «Документы» в облачную платформу компании.Резервное копирование папок (Known Folder Move) позволит пользователям macOS получать доступ к своим важным файлам на различных устройствах и в приложениях «без ущерба для производительности», поскольку их содержимое автоматически синхронизируется с OneDrive. Кроме того, у пользователей также будет возможность безопасного обмена своими данными внутри и за пределами своей организации, что приведет к расширению сотрудничества.Узнать другие подробности можно здесь