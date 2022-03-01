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Приложение Xbox для ПК теперь предлагает доступ к игровым папкам, восстановлению и другим функциям

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 22:59
  • Просмотров: 51

Уже долгое время приложение Xbox для Windows предлагает довольно простой опыт, когда дело доходит до загрузки и установки игр из Microsoft Store. Ранее, кроме смены установочных дисков, доступ к файлам игры или даже выбор определенной папки для установки был недоступен.

Планы Microsoft по внедрению этих недостающих функций в приложение появились в прошлом году, после чего последовала инсайдерская программа, которая медленно развернула их для тестирования. Теперь эти возможности доступны каждому на ПК без необходимости регистрации в качестве инсайдера.



При выборе игры для загрузки пользователям теперь предлагается указать диск и папку, в которую она будет установлена. Более того, файлы этих игр легко доступны через стандартный проводник Windows, даже с отдельной опцией восстановления, доступной в случае проблем с установкой или поврежденных файлов.

Доступ к обновлению также означает, что создание модов для игр из Microsoft Store стало намного проще, чем раньше, что в значительной степени имитирует функциональность других лаунчеров. Конечно, не все игры для ПК поддерживают эту функцию.

Игры, уже установленные с использованием старого метода, можно преобразовать в новую открытую структуру, щелкнув их правой кнопкой мыши в приложении Xbox, нажав «Управление», а затем «Включить». Подавляющее большинство игр для PC Game Pass поддерживают новую систему.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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