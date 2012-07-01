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Microsoft анонсировала Windows Server Preview Build 25066

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 00:01
  • Просмотров: 0

Компания Microsoft рада выпустить новую сборку следующей предварительной версии Windows Server Long-Term Servicing Channel (LTSC), которая содержит варианты установки Desktop Experience и Server Core для редакций Datacenter и Standard. Брендинг еще не был обновлен и остается Windows Server 2022 в этой предварительной версии - при сообщении о проблемах, пожалуйста, ссылайтесь на «VNext», а не на Windows Server 2022, которая в настоящее время доступна на рынке.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
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