Последняя сборка Microsoft Edge Canary получила новую боковую панель для веб-приложений
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 00:34
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Microsoft тестирует новую боковую панель для веб-приложений, которая может появиться в стабильной версии браузера Edge. Последняя сборка Canary имеет эту функцию. Она не включена по умолчанию, а это значит, что она является довольно экспериментальной.
В Microsoft Edge есть раздел под названием «Эксперименты», где тестеры могут получить доступ и активировать функции, которые могут быть еще не полностью готовы. Microsoft добавила флаг «Боковая панель веб-приложения». По умолчанию он отключен, но его легко включить для ознакомления.
Описание подтверждает, что новая функция разрабатывается для всех основных итераций Microsoft Edge. Другими словами, пользователи Mac, Windows и Linux, которые предпочитают использовать Microsoft Edge, могут получить новую боковую панель веб-приложения в ближайшем будущем.
В текущей версии боковая панель предлагает быстрый доступ к функции поиска. Как обнаружил пользователь под ником «Leopeva64-2», ввод текста в поиск на боковой панели приводит к получению соответствующих веб-ссылок. Кстати, в этой функции упоминается, что ее основная функция — предлагать результаты поиска. Как и в Bing и Google Search, функция поиска на боковой панели также поддерживает автоматически генерируемые предложения на основе введенного текста.
Поскольку функция ориентирована на веб-приложения, вполне вероятно, что Microsoft может добавить больше функций в будущем. Но текущая итерация, по сути, имитирует Bing. Она предлагает пользователям три вкладки: «Все», «Изображения» и «Видео». В меню «Параметры» могут быть скрыты дополнительные опции, такие как «Новости», «Покупки» и т.д.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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