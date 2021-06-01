\Microsoft выпускает Visual Studio 2022 for Mac Preview 7

Добавление поддержки Azure Functions V4 также позволяет разрабатывать Azure Functionздесьs на процессорах на базе M1 (arm64), для которых требуется пакет arm64 .NET 6 SDK. В этом релизе вы можете использовать Azure Functions V4 на компьютерах с процессорами Intel или M1. Проекты Azure Functions V2 и V3 можно открывать и разрабатывать на процессорах Intel; поддержка создания проектов V2 или V3 на устройствах Intel вернется в ближайшем предварительном релизе.

Почти назад Microsoft анонсировала Visual Studio 2022 for Mac Preview 6 с множеством исправлений ошибок и улучшений нативного пользовательского интерфейса. Теперь компания выпустила Preview 7, и, как и в предыдущем релизе, она содержит множество исправлений ошибок, улучшений пользовательского интерфейса и поддержку дополнительных инструментов.В Preview 7 Microsoft исправила некоторые проблемы со стабильностью и сбоями, исправила сочетания клавиш на испанских раскладках клавиатуры, а также обеспечила работу точек останова при отладке библиотеки и многое другое.Как обычно, Microsoft продолжает свои усилия по использованию нативных элементов управления пользовательского интерфейса macOS и языка дизайна в Visual Studio. В Preview 7 это распространяется на Snippets, форматирование кода C#, внешние инструменты и экраны поведения для CSS, HTML и JSON. По сути, это означает, что весь пользовательский интерфейс предпочтений был перенесен на нативный дизайн macOS.Microsoft проделала большую работу над инструментарием Xamarin для мобильных устройств в этом релизе, после того как она заявила, что не будет принимать отзывы для Xamarin в Preview 6. Последний релиз содержит более 50 исправлений ошибок для мобильных рабочих нагрузок. Microsoft отметила, что причина этого начинания в том, что Xamarin должен быть в стабильном состоянии для разработчиков, когда версия 17.0 Visual Studio станет общедоступной (GA). К сожалению, поддержка .NET MAUI не будет реализована к этому сроку, но компания продолжает работу над ней.Наконец, теперь поддерживается разработка бессерверных приложений с помощью Azure Functions V4. Microsoft заявила следующее:Узнать другие подробности можно здесь