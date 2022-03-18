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Microsoft выпустила Microsoft Edge Stable Build 99.0.1150.46

  • Категория: Microsoft
  • Дата: 18-03-2022, 20:22
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Сборка Microsoft Edge Stable Build 99.0.1150.46 была выпущен вчера для исправления уязвимостей безопасности проекта Chromium. Для получения дополнительной информации см. Security Update Guide .

Это обновление содержит следующее обновление для Microsoft Edge:

CVE-2022-26899;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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