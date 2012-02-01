Microsoft признала ошибку предварительного просмотра PDF в Outlook
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 20:34
- Просмотров: 109
В Outlook, когда вы пытаетесь просмотреть вложение PDF в электронном письме, вы видите следующую ошибку: «Предварительный просмотр этого файла невозможен, так как для него не установлено средство предварительного просмотра».
Проблема 1:
Adobe Acrobat Reader не установлен в той же разрядности, что и Outlook Desktop.
1. Откройте Outlook и выберите Файл> Учетная запись Office> О Outlook. Ваша версия Outlook (32-битная или 64-битная) будет выделена полужирным шрифтом в верхней части окна.
2. Откройте Adobe Acrobat Reader и выберите Справка> Об Adobe Acrobat Reader. Ваша версия Adobe Acrobat Reader (32-битная или 64-битная) будет выделена жирным шрифтом в верхней части окна.
3. Если ваши битные версии Adobe Acrobat Reader и Outlook совпадают, перейдите к проблеме 2. Если они отличаются, удалите текущую версию Adobe Acrobat Reader.
4. Перейдите к установке Adobe Acrobat Reader DC для всех версий, и выполните шаги, чтобы получить нужную версию Adobe Acrobat Reader.
5. На шаге 3 обязательно выберите ту же битность, что и ваша версия Outlook. Если ваша версия Outlook 64-битная, выберите (64-битную) версию.
6. После завершения загрузки запустите программу установки и следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить установку.
Проблема 2:
Microsoft PowerToys установлена и переопределяет настройку предварительного просмотра PDF.
В меню «Пуск» Windows найдите приложение PowerToys и откройте его. Выберите «Надстройки проводника» и отключите «Включить предварительный просмотр PDF (.pdf)».
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
support.microsoft.com
support.microsoft.com
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