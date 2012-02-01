Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Microsoft признала ошибку предварительного просмотра PDF в Outlook

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 20:34
  • Просмотров: 109

В Outlook, когда вы пытаетесь просмотреть вложение PDF в электронном письме, вы видите следующую ошибку: «Предварительный просмотр этого файла невозможен, так как для него не установлено средство предварительного просмотра».



Проблема 1:

Adobe Acrobat Reader не установлен в той же разрядности, что и Outlook Desktop.

1. Откройте Outlook и выберите Файл> Учетная запись Office> О Outlook. Ваша версия Outlook (32-битная или 64-битная) будет выделена полужирным шрифтом в верхней части окна.



2. Откройте Adobe Acrobat Reader и выберите Справка> Об Adobe Acrobat Reader. Ваша версия Adobe Acrobat Reader (32-битная или 64-битная) будет выделена жирным шрифтом в верхней части окна.

Microsoft признала ошибку предварительного просмотра PDF в Outlook


3. Если ваши битные версии Adobe Acrobat Reader и Outlook совпадают, перейдите к проблеме 2. Если они отличаются, удалите текущую версию Adobe Acrobat Reader.
4. Перейдите к установке Adobe Acrobat Reader DC для всех версий, и выполните шаги, чтобы получить нужную версию Adobe Acrobat Reader.
5. На шаге 3 обязательно выберите ту же битность, что и ваша версия Outlook. Если ваша версия Outlook 64-битная, выберите (64-битную) версию.



6. После завершения загрузки запустите программу установки и следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить установку.

Проблема 2:

Microsoft PowerToys установлена и переопределяет настройку предварительного просмотра PDF.

В меню «Пуск» Windows найдите приложение PowerToys и откройте его. Выберите «Надстройки проводника» и отключите «Включить предварительный просмотр PDF (.pdf)».



Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
support.microsoft.com
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Microsoft добавляет Immersive Reader в Outlook для настольных ПК

Microsoft добавляет Immersive Reader в Outlook для настольных ПК

Инсайдеры Office могут установить сборку 14210.20004

Инсайдеры Office могут установить сборку 14210.20004

Приложение Adobe Reader Touch обновилось

Приложение Adobe Reader Touch обновилось

Вышла новая версия flash-плеера Adobe Flash Player 11.3.300.265

Вышла новая версия flash-плеера Adobe Flash Player 11.3.300.265

Windows 8 обзаведётся поддержкой PDF

Windows 8 обзаведётся поддержкой PDF




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 24
Пользователей: 0
Гостей: 24
Роботы: Yandex Google Mail Ru
+2  
Новостей: 14119
+0  
Комментариев: 39458
+0  
Пользователей: 10084