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Microsoft может вернуть рабочие пространства в Edge

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 14:33
  • Просмотров: 160
Microsoft может вернуть рабочие пространства в Edge

В 2021 году Microsoft экспериментировала с функцией «Рабочие пространства», которая позволяла пользователям переименовывать отдельные окна Microsoft Edge, назначать каждому цвет и переключаться между пространствами с помощью полосы вкладок. Вскоре после непродолжительного тестирования в канале Canary Microsoft удалила эту функцию из браузера без каких-либо объяснений или официального объявления. Теперь, похоже, эта функция может вернуться в Edge.



Как пользователь под ником «Leopeva64-2», в одном из недавних обновлений Edge Canary появился новый переключатель в настройках внешнего вида. Он позволяет клиентам включать или отключать кнопку «Рабочие пространства» на панели инструментов, как и многие другие модули, такие как «Математический решатель», «Советы» и т. д. Изначально Microsoft поместила кнопку «Рабочие пространства» в верхний левый угол браузера, но в настоящее время неизвестно, где разработчики хотят разместить ее на этот раз. Хотя переключатель для включения или отключения рабочих пространств присутствует в настройках, он не работает.



Вы можете проверить новый переключатель в последней версии Edge Canary. Обратите внимание, что Microsoft развертывает ранние и экспериментальные функции «волнами», а это значит, что не все пользователи Canary могут сразу получить доступ к последним изменениям.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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