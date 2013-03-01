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Конференция Build 2022 пройдёт с 24 по 26 мая

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 20:25
  • Просмотров: 120

Microsoft объявила, что конференция Build 2022 пройдет с 24 по 26 мая. На веб-сайте Build пока мало подробностей, но в FAQ говорится, что регистрация на мероприятие снова будет бесплатной и будет доступна «в конце апреля».

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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