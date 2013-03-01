Конференция Build 2022 пройдёт с 24 по 26 мая
-
- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 20:25
- Просмотров: 120
Microsoft объявила, что конференция Build 2022 пройдет с 24 по 26 мая. На веб-сайте Build пока мало подробностей, но в FAQ говорится, что регистрация на мероприятие снова будет бесплатной и будет доступна «в конце апреля».
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 17
Пользователей: 0
Гостей: 17
Роботы: Yandex Google
Пользователей: 0
Гостей: 17
Роботы: Yandex Google
+7Новостей: 14137
+0Комментариев: 39458
+0Пользователей: 10084