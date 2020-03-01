Microsoft приобрела компанию Minit

Организации по всему миру стремятся повысить оперативную устойчивость и ускорить реализацию своих планов цифровой трансформации. Бесперебойная работа и обеспечение бесперебойной работы каждого компонента каждого бизнес-процесса имеют решающее значение, но большинство руководителей не способны понять фактическую производительность своих процессов и в конечном итоге принимают решения на основе субъективной информации.

Microsoft объявила о приобретении Minit, компании, которая предлагает технологию интеллектуального анализа процессов, позволяющую компаниям выявлять возможности для постоянного улучшения процессов и повышения операционной эффективности.Комментируя эту тему, Microsoft заявила:В настоящее время Minit позволяет предприятиям изменять способы анализа, мониторинга и оптимизации своих процессов. Её решения помогли предприятиям получить представление о том, как работают процессы, выявить основные причины операционных проблем и уменьшить нежелательные результаты.Благодаря этому приобретению Microsoft сможет помочь своим клиентам в цифровой трансформации и повышении операционного совершенства, разработав целостное представление об их процессах.Клиенты смогут понять метаданные, связанные с их процессами, и процедуру стандартизации для обеспечения соответствия.Узнать другие подробности можно здесь