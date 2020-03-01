Microsoft приобрела компанию Minit
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 21:03
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Microsoft объявила о приобретении Minit, компании, которая предлагает технологию интеллектуального анализа процессов, позволяющую компаниям выявлять возможности для постоянного улучшения процессов и повышения операционной эффективности.
Комментируя эту тему, Microsoft заявила:
Организации по всему миру стремятся повысить оперативную устойчивость и ускорить реализацию своих планов цифровой трансформации. Бесперебойная работа и обеспечение бесперебойной работы каждого компонента каждого бизнес-процесса имеют решающее значение, но большинство руководителей не способны понять фактическую производительность своих процессов и в конечном итоге принимают решения на основе субъективной информации.
В настоящее время Minit позволяет предприятиям изменять способы анализа, мониторинга и оптимизации своих процессов. Её решения помогли предприятиям получить представление о том, как работают процессы, выявить основные причины операционных проблем и уменьшить нежелательные результаты.
Благодаря этому приобретению Microsoft сможет помочь своим клиентам в цифровой трансформации и повышении операционного совершенства, разработав целостное представление об их процессах.
Клиенты смогут понять метаданные, связанные с их процессами, и процедуру стандартизации для обеспечения соответствия.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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