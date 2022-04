Microsoft выпускает Visual Studio 2022 for Mac Preview 8

Пару недель назад Microsoft выпустила Visual Studio 2022 версии 17.0 for Mac Preview 7. Основные моменты этого релиза включали улучшенную поддержку Xamarin, продолжение перехода на нативный пользовательский интерфейс macOS и исправления сбоев. Теперь компания выпустила Preview 8, поскольку приближается стадия общей доступности (GA).Visual Studio 2022 Preview 8 for Mac ориентирована на исправление ошибок и решение проблем со стабильностью. Microsoft сообщила, что исправила несколько проблем в этом релизе. Вы можете ознакомиться с полным списком исправлений здесь Microsoft заявляет, что этот релиз служит ступенькой на пути к «высококачественной общедоступной версии» Visual Studio 2022 for Mac. Она также подчеркнула, что хочет, чтобы сообщество продолжало отправлять отзывы, чтобы улучшить опыт разработки с помощью IDE. Вы можете скачать Visual Studio 2022 версии 17.0 for Mac Preview 8 здесь Узнать другие подробности можно здесь