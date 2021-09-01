Microsoft выпускает Visual Studio 2022 for Mac Preview 8
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 16:21
- Просмотров: 50
Пару недель назад Microsoft выпустила Visual Studio 2022 версии 17.0 for Mac Preview 7. Основные моменты этого релиза включали улучшенную поддержку Xamarin, продолжение перехода на нативный пользовательский интерфейс macOS и исправления сбоев. Теперь компания выпустила Preview 8, поскольку приближается стадия общей доступности (GA).
Visual Studio 2022 Preview 8 for Mac ориентирована на исправление ошибок и решение проблем со стабильностью. Microsoft сообщила, что исправила несколько проблем в этом релизе. Вы можете ознакомиться с полным списком исправлений здесь.
Microsoft заявляет, что этот релиз служит ступенькой на пути к «высококачественной общедоступной версии» Visual Studio 2022 for Mac. Она также подчеркнула, что хочет, чтобы сообщество продолжало отправлять отзывы, чтобы улучшить опыт разработки с помощью IDE. Вы можете скачать Visual Studio 2022 версии 17.0 for Mac Preview 8 здесь.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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