Microsoft объявляет об общей доступности System Center 2022
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 18:06
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Microsoft объявила о доступности System Center 2022. Последний релиз включает в себя System Center Operations Manager (SCOM), Virtual Machine Manager (VMM), System Center Orchestrator (SCORCH), Service Manager (SM) и Data Protection Manager (DPM).
Чтобы предложить расширенный опыт управления центром обработки данных для ИТ-сред, включая, например, развертывания Windows Server, Azure Stack HCI или VMWare, этот релиз предлагает новые возможности. На этапе предварительной версии различные организации, такие как Olympia, Schaeffler и Entain, также признали ценность возможностей, которые может предложить System Center 2022.
Релиз включает в себя ряд усовершенствований и предоставляет ресурсы, необходимые для получения большего контроля над администрированием среды и совместной работы с командами DevOps. Вот некоторые возможности System Center 2022:
Расширенные возможности управления доступом в SCOM упрощают управление разрешениями на данные мониторинга и действия по оповещению. Важнейший элемент внедрения практики DevOps, предоставляющий пользователям необходимый уровень контроля. Интеграция с Microsoft Teams и управление закрытием оповещений сокращают время взаимодействия между владельцами приложений и администратором SCOM. Разработчики могут получать уведомления об оповещениях для своих приложений
по каналам Teams.
Кроме того, для удовлетворения потребностей растущих сред теперь вы можете назначать IP-адреса как IPv4, так и IPv6 для развертывания программно-определяемых сетей (SDN) с помощью VMM. Оптимизация производительности и технологий диспетчера защиты данных означает, что вы получаете больше контроля и скорости при резервном копировании и восстановлении.
Microsoft интегрировала System Center 2022 с возможностями управления, которые стали возможными благодаря «гибкой» инфраструктурной платформе, и упомянула:
System Center 2022 позволяет унифицировать методы управления центром обработки данных, независимо от используемой платформы.
System Center 2022 — лучший набор инструментов для управления инфраструктурой Windows Server 2022 и SQL Server. Сюда входит использование Windows Server 2022 для инфраструктуры управления и управление средой на основе Windows Server 2022. В дополнение к комплексному управлению рабочими нагрузками Windows Server 2022 в этом релизе System Center добавлена поддержка управления Azure Stack HCI 21H2, хостами VMware 7.0 и последними дистрибутивами Linux. Вы можете создавать, настраивать и регистрировать кластеры HCI 21H2, управлять виртуальными машинами в кластерах HCI, настраивать контроллеры SDN и управлять пулами хранилища из VMM. В SCOM появились новые пакеты управления для мониторинга кластеров Azure Stack HCI. Для защиты виртуальных машин в кластерах Stack HCI теперь можно использовать Microsoft Azure Backup Server.
Возможности управления из Azure для гибридного управления включают Azure Arc, предоставляющий пользователям ресурсы для управления, используя единую плоскость управления, серверы Windows и Linux, кластеры Kubernetes и приложения в локальной среде, нескольких облаках и на edge. Кроме того, компания также упомянула, что гибридные возможности будут использоваться «для стандартизации управления и управления в локальных и облачных средах при повторном использовании ваших существующих инвестиций в System Center».
Теперь вы можете получить System Center 2022 в Volume Licensing Service Center или начать с Evaluation Center.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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