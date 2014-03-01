Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Microsoft теперь предлагает Windows Update Catalog через HTTPS-соединение

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 20:09
  • Просмотров: 132

Microsoft начала предлагать автономные обновления Windows c веб-сайта Microsoft Update Catalog через Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS). Это изменение было замечено ресурсом Deskmodder при попытке загрузки обновления KB5011563.

Ресурс отметил, что предлагаемые файлы обновлений имеют следующий адрес:

https://catalog.s.download.windowsupdate.com/c/msdownload/update/software/updt/, в то время как ранее они имели адрес:

http://download.windowsupdate.com/d/msdownload/update/software/updt/.

Это, безусловно, желанное изменение, поскольку современные веб-браузеры часто блокируют загрузки или создают проблемы для пользователей из-за незащищенных подключений, интерпретируя их как потенциально вредоносные.

Хотя неясно, что послужило причиной изменения спустя столько лет, Dr. Windows предполагает, что Microsoft, возможно, решила не предлагать его ранее из-за опасений, связанных с поддержкой старых систем. Таким образом, ситуация может быть схожа с тем, что Microsoft все еще предлагает режим IE Mode.

Это не первый случай, когда Microsoft Update Catalog претерпевает серьёзное изменение. Еще в октябре 2016 года Microsoft удалила требование ActiveX, что позволило веб-сайту Update Catalog запускаться в веб-браузерах, отличных от Internet Explorer.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Файлы обновления для Windows 8.1 снова выложены на сервера Windows Update

Файлы обновления для Windows 8.1 снова выложены на сервера Windows Update

Microsoft выпустила и сразу отозвала очередное накопительное обновление для Windows 10

Microsoft выпустила и сразу отозвала очередное накопительное обновление для Windows 10

Microsoft Update Catalog теперь можно использовать в любом браузере

Microsoft Update Catalog теперь можно использовать в любом браузере

Некоторые патчи для Windows не будут доступны для скачивания вручную после 10-го мая

Некоторые патчи для Windows не будут доступны для скачивания вручную после 10-го мая

Русские ESD-образы сборки Windows 10 Build 10041

Русские ESD-образы сборки Windows 10 Build 10041




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 21
Пользователей: 0
Гостей: 21
Роботы: Google Yandex
+1  
Новостей: 14147
+0  
Комментариев: 39458
+0  
Пользователей: 10084