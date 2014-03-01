Microsoft теперь предлагает Windows Update Catalog через HTTPS-соединение
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 20:09
- Просмотров: 132
Microsoft начала предлагать автономные обновления Windows c веб-сайта Microsoft Update Catalog через Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS). Это изменение было замечено ресурсом Deskmodder при попытке загрузки обновления KB5011563.
Ресурс отметил, что предлагаемые файлы обновлений имеют следующий адрес:
https://catalog.s.download.windowsupdate.com/c/msdownload/update/software/updt/, в то время как ранее они имели адрес:
http://download.windowsupdate.com/d/msdownload/update/software/updt/.
Это, безусловно, желанное изменение, поскольку современные веб-браузеры часто блокируют загрузки или создают проблемы для пользователей из-за незащищенных подключений, интерпретируя их как потенциально вредоносные.
Хотя неясно, что послужило причиной изменения спустя столько лет, Dr. Windows предполагает, что Microsoft, возможно, решила не предлагать его ранее из-за опасений, связанных с поддержкой старых систем. Таким образом, ситуация может быть схожа с тем, что Microsoft все еще предлагает режим IE Mode.
Это не первый случай, когда Microsoft Update Catalog претерпевает серьёзное изменение. Еще в октябре 2016 года Microsoft удалила требование ActiveX, что позволило веб-сайту Update Catalog запускаться в веб-браузерах, отличных от Internet Explorer.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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