План Microsoft 365 с улучшенным управлением конечными точками находится в разработке
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 20:25
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Управление конечными точками стало как никогда важным в свете текущей ситуации с пандемией, когда многие организации используют гибридную модель работы. Таким образом, Microsoft работает над некоторыми улучшениями для Endpoint Manager, чтобы повысить безопасность, снизить общую стоимость владения (TCO) и улучшить взаимодействие с конечным пользователем. Идея состоит в том, чтобы объединить эти решения для управления конечными точками в новый экономичный план Microsoft 365 для организаций.
С этой целью Microsoft объявила сегодня о наборе новых возможностей управления конечными точками, которые будут включены в предстоящий пакет Microsoft 365.
Во-первых, существует новое облачное решение под названием «удаленная помощь», которое связано с Endpoint Manager и позволяет службам поддержки безопасно подключаться к компьютерам сотрудников. Интеграция с Endpoint Manager гарантирует, что соединения могут быть установлены как с облачными компьютерами, так и с локальными компьютерами с Role Based Access Controls (RBAC), работающей в тандеме с моделью безопасности Zero Trust. Удаленная помощь теперь общедоступна.
Конечная цель состоит в том, чтобы сделать конечную точку рабочим местом и использовать идеи и ИИ для упреждающего решения проблем, а не ждать, пока сотрудник свяжется со службой поддержки. Эта возможность будет интегрироваться с ведущими инструментами управления ИТ-сервисами без использования сторонних инструментов.
В условиях гибридной рабочей среды сегодня многие сотрудники используют незарегистрированные мобильные устройства для доступа к привилегированным ресурсам компании на ходу. Теперь Microsoft добавляет уровень абстракции безопасности к этому процессу, позволяя ИТ-администраторам включать VPN-подключения для незарегистрированных мобильных устройств через Microsoft Tunnel. Однако для этого сотрудникам придется использовать Edge на своих мобильных устройствах.
Microsoft заявляет, что ее решение уникально, потому что оно использует строгую аутентификацию через Azure Active Directory (AAD), опыт компании в собственных политиках защиты мобильных приложений и проверку корпоративных удостоверений через VPN в Edge.
Microsoft утверждает, что ее решение является уникальным, поскольку оно использует преимущества строгой аутентификации через Azure Active Directory (AAD), опыт компании в области нативных политик защиты мобильных приложений и проверку корпоративной идентификации через VPN в Edge.
Эти же принципы будут применяться и к устройствам Linux, и работникам, использующим их, будет предоставлен более простой путь для доступа к корпоративным ресурсам с помощью политик условного доступа в Microsoft Endpoint Manager.
Есть и другие возможности управления конечными точками. ИТ-администраторы теперь могут предоставлять устройства Android Open-Source Project (AOSP) в качестве публичной предварительной версии с условным доступом к корпоративным ресурсам. Точно так же люди, у которых есть несколько учетных записей организаций, вскоре смогут получить доступ к ресурсам с надлежащими ограничениями и политиками защиты данных.
ИТ-администраторы также смогут отправлять целевые сообщения пользователям Windows 11 на рабочий стол, экран блокировки и над панелью задач с помощью Endpoint Manager. Идея состоит в том, чтобы улучшить общение, предлагая прямой односторонний канал между двумя сторонами.
Windows Autopatch — это новая служба, которая также будет доступна для лицензирования Windows E3 в июле 2022 года. Это позволит ИТ-администраторам обеспечить работоспособность конечных точек и их соответствие требованиям за счет поэтапного развертывания на основе кольца. ИТ-администраторы также смогут легко отменять обновления, если что-то пойдет не так.
Наконец, Microsoft также работает над тремя инициативами по автоматизации. Первая позволит сотрудникам временно иметь права локального администратора для определенных задач с правилами и возможностями мониторинга для ИТ-администраторов. Во-вторых, управление жизненным циклом сертификата будет более упорядоченным. Наконец, организации смогут настраивать и автоматизировать управление уязвимостями устройств.
Microsoft продолжит рассказывать об этих возможностях и развертывать их в качестве дополнений к различным планам Microsoft 365. Как только «достаточное» количество функций станет общедоступным, они будут объединены в отдельный бандл для покупки.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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