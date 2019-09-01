Microsoft переносит конференциию Inspire 2022 на 19–20 июля

Даты Microsoft Inspire 2022 изменены на 19–20 июля 2022 г., пожалуйста, отметьте в своих календарях. Это останется глобальным цифровым событием, и мы с нетерпением ждем возможности пригласить к участию наших партнеров со всего мира. Регистрация откроется в июне, и мы расскажем больше по мере приближения этой даты. Также напоминаем, что номинации на Partner of the Year Award закрываются сегодня, 5 апреля, в 6:00 pm PST, поэтому, пожалуйста, отправьте свои заявки сегодня. Мы с нетерпением ждем возможности отметить наших победителей на Inspire в июле!

Компания Microsoft переносит конференцию Inspire 2022 на 19–20 июля.В дополнение к примечанию о расписании Microsoft также обновила номинанации для своих партнеров, сообщив о добавлении в двух наград, в том числе:• The Operational Excellence Award для партнеров, которые привержены и признают важность операционного совершенства для повышения прибыльности партнеров, цифровой трансформации, потребления и лояльности клиентов;• The Compliance Award для партнеров, которые обеспечивают успех клиентов, предоставляя экспертные знания с помощью технологий из портфеля продуктов Microsoft Compliance и консультируя клиентов, когда они решают современные проблемы соответствия требованиям;Узнать другие подробности можно здесь