Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Microsoft переносит конференциию Inspire 2022 на 19–20 июля

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 14:25
  • Просмотров: 0

Компания Microsoft переносит конференцию Inspire 2022 на 19–20 июля.

Даты Microsoft Inspire 2022 изменены на 19–20 июля 2022 г., пожалуйста, отметьте в своих календарях. Это останется глобальным цифровым событием, и мы с нетерпением ждем возможности пригласить к участию наших партнеров со всего мира. Регистрация откроется в июне, и мы расскажем больше по мере приближения этой даты. Также напоминаем, что номинации на Partner of the Year Award закрываются сегодня, 5 апреля, в 6:00 pm PST, поэтому, пожалуйста, отправьте свои заявки сегодня. Мы с нетерпением ждем возможности отметить наших победителей на Inspire в июле!


В дополнение к примечанию о расписании Microsoft также обновила номинанации для своих партнеров, сообщив о добавлении в двух наград, в том числе:

• The Operational Excellence Award для партнеров, которые привержены и признают важность операционного совершенства для повышения прибыльности партнеров, цифровой трансформации, потребления и лояльности клиентов;
• The Compliance Award для партнеров, которые обеспечивают успех клиентов, предоставляя экспертные знания с помощью технологий из портфеля продуктов Microsoft Compliance и консультируя клиентов, когда они решают современные проблемы соответствия требованиям;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Microsoft Inspire 2020 будет бесплатным виртуальным мероприятием

Microsoft Inspire 2020 будет бесплатным виртуальным мероприятием

Microsoft отменила конференцию Microsoft Inspire 2020 из-за коронавируса

Microsoft отменила конференцию Microsoft Inspire 2020 из-за коронавируса

Microsoft открыла регистрацию на виртуальную конференцию Inspire 2021

Microsoft открыла регистрацию на виртуальную конференцию Inspire 2021

Microsoft анонсировала виртуальное мероприятие Microsoft Inspire

Microsoft анонсировала виртуальное мероприятие Microsoft Inspire

Microsoft анонсировала конференцию Build 2020

Microsoft анонсировала конференцию Build 2020




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 31
Пользователей: 0
Гостей: 31
Роботы: Google Yandex
+2  
Новостей: 14157
+0  
Комментариев: 39458
+0  
Пользователей: 10085