Microsoft PowerToys может скоро получить одну из лучших функций macOS
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 15:22
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Вкладки в проводнике - не единственная функция, вдохновленная macOS, которая скоро появится в Windows 11. В настольной операционной системе Apple есть много удобных приемов, поэтому Microsoft и другие разработчики думают о реализации подобных идей в Windows и сторонних приложениях. Например, вы можете нажать клавишу пробела, чтобы просмотреть любой файл в macOS. Вскоре аналогичная возможность может появиться в PowerToys.
u/MSFT-SAM, член команды приложения Microsoft Photos, опубликовал на Reddit прототип нового модуля PowerToys под названием Peek. Этот проект направлен на предоставление пользователям «молниеносной функции предварительного просмотра файлов для Windows». PowerToys Peek должен позволять вам выбирать любой файл в проводнике и нажимать специальные клавиши для предварительного просмотра файла, не открывая другое приложение.
Нажмите на изображение для демонстрации
В двух словах, PowerToys Peek — это альтернатива популярному стороннему приложению QuickLook из Microsoft Store. Но, в отличие от приложения QuickLook, которое позволяет просматривать файлы с помощью клавиши пробела, вам нужно будет использовать последовательность клавиш для запуска Peek. Это связано с тем, что PowerToys не допускает сочетания клавиш с одной клавишей. С другой стороны, PowerToys позволит вам создавать кастомные сочетания клавиш для предварительного просмотра файлов, а дополнительная возможность настройки всегда является плюсом.
На данный момент PowerToys Peek — это всего лишь прототип, и в демоверсии показано, как утилита работает только с изображениями. Тем не менее, он демонстрирует большой потенциал, поскольку прототип сократил время открытия изображения с 400 мс в приложении «Фотографии» до 40 мс в Peek.
Разработчик хочет, чтобы пользователи оставляли отзывы и делились своими идеями относительно будущих улучшений и ранних реализаций в PowerToys. Вы можете поделиться своими мыслями о PowerToys Peek в исходном посте на Reddit.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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