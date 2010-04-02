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Сохранять скрипты Excel и делиться ими с коллегами станет намного проще

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 20:51
  • Просмотров: 97

Скрипты очень полезны, поскольку они могут помочь автоматизировать части работы в Excel, поэтому иногда вы можете поделиться одним из них с коллегой в вашей организации. По данным Neowin, похоже, что Microsoft услышала отзывы и работает над возможностью сохранения скриптов на сайтах SharePoint.

Эта функция официально добавлена в дорожную карту Microsoft 365 и должна быть выпущена в июле этого года. С её помощью вы сможете запускать принадлежащие команде и совместно используемые скрипты в веб-версии Excel.

Благодаря этой новой функции пользователи смогут сохранять свои скрипты на сайте SharePoint, чтобы членам их команды было легче сотрудничать, просматривать и запускать принадлежащие команде скрипты в рабочих книгах Excel.


Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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