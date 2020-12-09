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Microsoft выделяет последние улучшения для спящих вкладок в Edge

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 21:59
  • Просмотров: 80

Спящие вкладки в Microsoft Edge предназначены для улучшения использования памяти и процессора браузером. Чтобы сэкономить системные ресурсы для повышения скорости и отклика, Microsoft Edge будет переводить вкладки в спящий режим, если вы не использовали их некоторое время, а затем активировать их, как только они будут нажаты.

Начиная с Microsoft Edge 100, Microsoft обновила спящие вкладки, чтобы страницы, которые совместно используют экземпляр просмотра с другой страницей, теперь переходили в спящий режим. С этим изменением в среднем на 8% больше вкладок будет спать, что сэкономит вам еще больше ресурсов! В среднем каждая спящая вкладка экономит 85 % памяти и 99 % ресурсов процессора для Microsoft Edge.

Microsoft также добавила способ узнать, сколько памяти экономят спящие вкладки, посетив раздел «Производительность» в меню «…» («Настройки и другое»).

Microsoft выделяет последние улучшения для спящих вкладок в Edge


Вы можете узнать больше о спящих вкладках в посте Sleeping Tabs in Microsoft Edge: Delivering better browser performance.

Microsoft постоянно улучшает функции производительности и эффективности, такие как спящие вкладки, основываясь на ваших отзывах. Вы можете поделиться своим опытом или внести предложения, используя кнопку «Отправить отзыв» в меню «…» («Настройки и другое»). Если у вас есть какие-либо вопросы, см. FAQ.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
blogs.windows.com
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