Microsoft выделяет последние улучшения для спящих вкладок в Edge
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 21:59
- Просмотров: 80
Спящие вкладки в Microsoft Edge предназначены для улучшения использования памяти и процессора браузером. Чтобы сэкономить системные ресурсы для повышения скорости и отклика, Microsoft Edge будет переводить вкладки в спящий режим, если вы не использовали их некоторое время, а затем активировать их, как только они будут нажаты.
Начиная с Microsoft Edge 100, Microsoft обновила спящие вкладки, чтобы страницы, которые совместно используют экземпляр просмотра с другой страницей, теперь переходили в спящий режим. С этим изменением в среднем на 8% больше вкладок будет спать, что сэкономит вам еще больше ресурсов! В среднем каждая спящая вкладка экономит 85 % памяти и 99 % ресурсов процессора для Microsoft Edge.
Microsoft также добавила способ узнать, сколько памяти экономят спящие вкладки, посетив раздел «Производительность» в меню «…» («Настройки и другое»).
Вы можете узнать больше о спящих вкладках в посте Sleeping Tabs in Microsoft Edge: Delivering better browser performance.
Microsoft постоянно улучшает функции производительности и эффективности, такие как спящие вкладки, основываясь на ваших отзывах. Вы можете поделиться своим опытом или внести предложения, используя кнопку «Отправить отзыв» в меню «…» («Настройки и другое»). Если у вас есть какие-либо вопросы, см. FAQ.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
blogs.windows.com
blogs.windows.com
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