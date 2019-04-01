Edge Canary получает обработку ссылок для веб-приложений
-
- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 16:22
- Просмотров: 168
В Microsoft Edge Canary появилась новая функция для прогрессивных веб-приложений. Пользователи могут включить новый экспериментальный флаг, чтобы разрешить PWA «обрабатывать» ссылки. Другими словами, вы можете открывать ссылки из других программ непосредственно в соответствующих веб-приложениях, а не запускать браузер.
Вот пример работы этой функции: вы получаете сообщение в Telegram со ссылкой на YouTube. Вы нажимаете на ссылку, и Windows открывает ее в YouTube PWA вместо браузера.
Нажмите на изображение для демонстрации
Чтобы включить обработку ссылок для прогрессивных веб-приложений, сделайте следующее:
1. Обновите Microsoft Edge Canary до последней версии. Вы можете скачать Edge Canary с официального веб-сайта Edge Insider.
2. Убедитесь, что Edge Canary является браузером по умолчанию. Если вы используете Windows 11 22H2, вот как изменить браузер по умолчанию одним щелчком мыши.
3. Установите веб-приложение, например, YouTube или Reddit, нажав кнопку в адресной строке. Кнопка для установки прогрессивного веб-приложения в Edge.
4. Перейдите на страницу edge://flags/#edge-webapp-link-handling и выберите «Включено».
5. Перезапустите браузер.
6. Перейдите на страницу edge://apps, найдите нужное веб-приложение и нажмите «Подробнее».
7. Включите переключатель «Обработка ссылок».
8. Попробуйте открыть ссылку, ведущую на веб-сайт, установленный как веб-приложение.
Стоит отметить, что функция обработки ссылок имеет некоторые особенности. Например, Edge Canary не может открыть общедоступную ссылку YouTube (youtu.be) в PWA, но без проблем запускает веб-приложение с обычной ссылкой youtube.com.
Кроме того, новый флаг не влияет на то, как Edge работает с веб-сайтами, установленными как приложения. Существует разница между полноценными прогрессивными веб-приложениями (которые Edge предлагает вам установить из адресной строки) и веб-сайтами, которые просто открываются в специальных окнах. На данный момент Edge не может открывать внешние ссылки на веб-сайтах, установленных как приложения. Вместо этого браузер запускается как обычно и открывает ссылку в обычной вкладке.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
Похожие новости
Сборка Microsoft Edge Canary Build 83.0.473.0 позволяет импортировать данные из Microsoft Edge Legacy
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 23
Пользователей: 0
Гостей: 23
Роботы: Google
Пользователей: 0
Гостей: 23
Роботы: Google
+2Новостей: 14166
+0Комментариев: 39458
+0Пользователей: 10085