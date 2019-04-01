Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Edge Canary получает обработку ссылок для веб-приложений

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 16:22
  • Просмотров: 168
Edge Canary получает обработку ссылок для веб-приложений

В Microsoft Edge Canary появилась новая функция для прогрессивных веб-приложений. Пользователи могут включить новый экспериментальный флаг, чтобы разрешить PWA «обрабатывать» ссылки. Другими словами, вы можете открывать ссылки из других программ непосредственно в соответствующих веб-приложениях, а не запускать браузер.

Вот пример работы этой функции: вы получаете сообщение в Telegram со ссылкой на YouTube. Вы нажимаете на ссылку, и Windows открывает ее в YouTube PWA вместо браузера.


Нажмите на изображение для демонстрации


Чтобы включить обработку ссылок для прогрессивных веб-приложений, сделайте следующее:

1. Обновите Microsoft Edge Canary до последней версии. Вы можете скачать Edge Canary с официального веб-сайта Edge Insider.
2. Убедитесь, что Edge Canary является браузером по умолчанию. Если вы используете Windows 11 22H2, вот как изменить браузер по умолчанию одним щелчком мыши.
3. Установите веб-приложение, например, YouTube или Reddit, нажав кнопку в адресной строке. Кнопка для установки прогрессивного веб-приложения в Edge.



4. Перейдите на страницу edge://flags/#edge-webapp-link-handling и выберите «Включено».



5. Перезапустите браузер.
6. Перейдите на страницу edge://apps, найдите нужное веб-приложение и нажмите «Подробнее».



7. Включите переключатель «Обработка ссылок».



8. Попробуйте открыть ссылку, ведущую на веб-сайт, установленный как веб-приложение.

Стоит отметить, что функция обработки ссылок имеет некоторые особенности. Например, Edge Canary не может открыть общедоступную ссылку YouTube (youtu.be) в PWA, но без проблем запускает веб-приложение с обычной ссылкой youtube.com.

Кроме того, новый флаг не влияет на то, как Edge работает с веб-сайтами, установленными как приложения. Существует разница между полноценными прогрессивными веб-приложениями (которые Edge предлагает вам установить из адресной строки) и веб-сайтами, которые просто открываются в специальных окнах. На данный момент Edge не может открывать внешние ссылки на веб-сайтах, установленных как приложения. Вместо этого браузер запускается как обычно и открывает ссылку в обычной вкладке.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Microsoft исправила пробему с Edge Canary

Microsoft исправила пробему с Edge Canary

Microsoft экспериментирует с функцией «Ускорение запуска» в Edge Canary

Microsoft экспериментирует с функцией «Ускорение запуска» в Edge Canary

Сборка Microsoft Edge Canary Build 83.0.473.0 позволяет импортировать данные из Microsoft Edge Legacy

Сборка Microsoft Edge Canary Build 83.0.473.0 позволяет импортировать данные из Microsoft Edge Legacy

Micrisoft добавила раздел «Браузер по умолчанию» в Microsoft Edge Canary

Micrisoft добавила раздел «Браузер по умолчанию» в Microsoft Edge Canary

Microsoft Edge Insider Canary получил другие поисковые системы

Microsoft Edge Insider Canary получил другие поисковые системы




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 23
Пользователей: 0
Гостей: 23
Роботы: Google
+2  
Новостей: 14166
+0  
Комментариев: 39458
+0  
Пользователей: 10085