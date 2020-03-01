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Microsoft может работать над меньшим и более энергоэффективным чипом для Xbox Series X

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 20:14
  • Просмотров: 0

Хотя маловероятно, что мы увидим «тонкую версию» Xbox Series X в ближайшее время, сообщается, что Microsoft, возможно, разрабатывает более компактный и энергоэффективный чип для своей консоли девятого поколения.

Следует отметить, что Microsoft постоянно разрабатывает ревизии таких компонентов, и информация о предполагаемой ревизии чипа для Series X на данный момент остается скудной. Источником слухов стало новое видео Брэда Симса, который также является вице-президентом и генеральным директором Stardock Software. В видео Симс заявляет (примерно на 25-й минуте), что он «очень уверен», что Series X увидит обновленный чип в недалеком будущем.



Такие ревизии аппаратного обеспечения являются обычным явлением и являются нормой для большинства консолей. Меньший по размеру и более энергоэффективный чип снизит производственные затраты для Microsoft, а также поможет в центрах обработки данных Microsoft Cloud Gaming, поэтому кажется предрешенным, что Microsoft сделает такую ревизию.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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