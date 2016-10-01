Администраторы Windows Server теперь могут использовать автоматические обновления .NET
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 16:13
- Просмотров: 145
В сегодняшнем объявлении Microsoft сообщила, что администраторы Windows Server теперь могут выбрать автоматические обновления для .NET и .NET Core через Microsoft Update (MU). Это изменение не влияет на клиентские операционные системы, такие как Windows, и относится только к серверным средам.
До сегодняшнего дня Windows Server получала обновления для .NET и .NET Core только через Windows Server Update Services (WSUS) и MU Catalog. Но теперь администраторы Windows Server могут изменять конфигурации для получения сборок из канала автоматических обновлений (AU).
Если вы ИТ-администратор, которому интересно, как можно настроить такое поведение, Microsoft подробно описала изменения раздела реестра для разрешения автоматических обновлений .NET Core 3.1, .NET 5.0, .NET 6.0 или всех .NET в своем посте в блоге здесь. Аналогичным образом, групповую политику можно использовать для одновременного развертывания разделов реестра на нескольких компьютерах.
Microsoft говорит, что, хотя большое количество клиентов используют управляемые среды и инструменты для управления обновлениями на своих серверных ПК, некоторые запрашивали у Microsoft автоматические обновления, аналогичные клиентским ПК, поскольку они не используют инструмент управления развертыванием.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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