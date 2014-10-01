Пользователи Windows 365 получают новый портал для отправки отзывов в Microsoft
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 19:43
- Просмотров: 103
Стремясь улучшить процесс обратной связи и запроса функций, Microsoft объявила, что интегрирует Windows 365 в свой новый портал обратной связи. Помимо пользователей Windows и Microsoft 365, пользователи Windows 365 теперь могут отправлять свои отзывы в Microsoft через этот портал.
В прошлом году Microsoft анонсировала новый портал обратной связи, который заменит форумы UserVoice, и он находится в статусе предварительной версии с момента его запуска. Основанный на Dynamics 365, портал обратной связи - это то, что Ьшскщыщае назвала «консолидированным местом назначения», где пользователи могут оставлять отзывы о ряде продуктов Microsoft.
Теперь, когда Windows 365 интегрирован в этот хаб, ранее отправленные запросы или отзывы для Windows 365 через Windows Tech Communityтеперь переносятся на новый портал. Кроме того, все предыдущие запросы функций в Windows Tech Community теперь доступны только для чтения. Все предыдущие элементы обратной связи станут видны на новом портале к 29 апреля 2022 года.
Если вы не увидите свой отзыв после указанной даты, вам придется повторно отправить его на новый портал. Вы можете вручную перейти на форум Windows 365 с портала отзывов Microsoft здесь или использовать эту прямую ссылку.
Стоит отметить, что вам потребуется учетная запись Microsoft, чтобы отправить отзыв в Microsoft. Вы можете нажать кнопку «Отправить отзыв» в правом верхнем углу и заполнить все необходимые поля, чтобы отправить отзыв.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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