Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Пользователи Windows 365 получают новый портал для отправки отзывов в Microsoft

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 19:43
  • Просмотров: 103

Стремясь улучшить процесс обратной связи и запроса функций, Microsoft объявила, что интегрирует Windows 365 в свой новый портал обратной связи. Помимо пользователей Windows и Microsoft 365, пользователи Windows 365 теперь могут отправлять свои отзывы в Microsoft через этот портал.

В прошлом году Microsoft анонсировала новый портал обратной связи, который заменит форумы UserVoice, и он находится в статусе предварительной версии с момента его запуска. Основанный на Dynamics 365, портал обратной связи - это то, что Ьшскщыщае назвала «консолидированным местом назначения», где пользователи могут оставлять отзывы о ряде продуктов Microsoft.

Теперь, когда Windows 365 интегрирован в этот хаб, ранее отправленные запросы или отзывы для Windows 365 через Windows Tech Communityтеперь переносятся на новый портал. Кроме того, все предыдущие запросы функций в Windows Tech Community теперь доступны только для чтения. Все предыдущие элементы обратной связи станут видны на новом портале к 29 апреля 2022 года.

Если вы не увидите свой отзыв после указанной даты, вам придется повторно отправить его на новый портал. Вы можете вручную перейти на форум Windows 365 с портала отзывов Microsoft здесь или использовать эту прямую ссылку.







Стоит отметить, что вам потребуется учетная запись Microsoft, чтобы отправить отзыв в Microsoft. Вы можете нажать кнопку «Отправить отзыв» в правом верхнем углу и заполнить все необходимые поля, чтобы отправить отзыв.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Microsoft открыла репозиторий GitHub для Edge DevTools

Microsoft открыла репозиторий GitHub для Edge DevTools

Microsoft анонсировала предварительную версию портала Feedback для приложений и служб Microsoft 365

Microsoft анонсировала предварительную версию портала Feedback для приложений и служб Microsoft 365

Портал Feedback for Microsoft Teams теперь доступен в качестве предварительной версии

Портал Feedback for Microsoft Teams теперь доступен в качестве предварительной версии

Приложение Feedback Hub позволит оставлять комментарии для обратной связи

Приложение Feedback Hub позволит оставлять комментарии для обратной связи

Microsoft открыла сайт обратной связи для Internet Explorer 12

Microsoft открыла сайт обратной связи для Internet Explorer 12




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 31
Пользователей: 0
Гостей: 31
Роботы: Yandex Google
+3  
Новостей: 14174
+0  
Комментариев: 39458
+0  
Пользователей: 10085