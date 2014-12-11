Первые сессии Microsoft Build 2022 появились на веб-сайте конференции
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 21:30
- Просмотров: 84
До конференции Build 2022 осталось чуть больше месяца, и Microsoft потихоньку начала обновлять каталог сессий для этого мероприятия. В минувшие выходные пользователь под ником «WalkingCat» выделил две сессии, которые могут представлять особый интерес в этом году.
24 мая, в первый день Build 2022, Microsoft проведет сессию о метавселенной с участием Николь Херсковиц, ответственной за маркетинг продуктов Microsoft Teams, а также Сэма Джорджа, CVP Azure IoT. Наряду с NFT и web3, метавселенная была одним из самых модных словечек 2022 года, хотя Microsoft начала говорить о ней после конференции Ignite прошлой осенью.
25 мая Microsoft также проведет сессию, посвященную тому, как Windows позволяет разработчикам создавать приложения для многих платформ, включая Linux, Android и облако. В описании сессии компания сообщает, что она «представит несколько интересных новостей... вы не захотите пропустить эту сессию!»
Остальная часть каталога сессий еще не полностью сформирована, но некоторые элементы уже выделяются: Одна сессия будет посвящена приложениям Microsoft Teams, которые появятся в Office и Outlook, другая - внедрению вызовов Teams в приложения, а также Microsoft расскажет о своих планах по развитию Microsoft Store for Business and Education с помощью Windows Package Manager и Intune.
На момент написания этой новости на веб-сайте Microsoft Build перечислены 82 сессии, хотя многие из них еще не имеют подробной информации. Microsoft еще не открыла регистрацию на конференцию Build 2022, но в этом году мероприятие для разработчиков снова будет виртуальным и бесплатным для всех.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
thurrott.com
thurrott.com
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