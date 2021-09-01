Microsoft выпустила бета-версию Microsoft Teams для Apple Silicon
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 03:15
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Приложение Microsoft Teams наконец-то получило версию, напрямую взаимодействующую с чипом на базе ARM, присутствующим в последних компьютерах Mac. Бета-версия Teams, оптимизированная для Apple Silicon, доступна непосредственно от Microsoft.
Apple выпустила компьютеры Mac с собственным чипом около полутора лет назад. M1 SoC, разработанный инженерами Apple, получил много похвал. В то время как предыдущее поколение компьютеров Apple имело процессоры Intel, эти новые чипы на базе ARM работают с совершенно другим набором инструкций.
Microsoft потребовалось некоторое время, чтобы разработать версию Microsoft Teams, оптимизированную для Apple Silicon. Кстати, последняя версия, все еще находящаяся в стадии бета-тестирования, еще не доступна для пользователей Teams. Пользователям Mac придется загружать её через веб-сайт Microsoft.
Когда пользователь macOS загрузит и установит последнюю версию Teams от Microsoft, приложение будет преобразовано в «Универсальное» приложение. По сути, это означает, что приложение Microsoft Teams для компьютеров Apple разработано для работы как с процессорами Intel, так и с процессорами Apple Silicon.
До недавнего времени приложение Microsoft Teams для macOS запускалась как «приложение Intel на Mac Apple Silicon». Это означало, что приложение должно было пройти через Apple Rosetta 2. Проще говоря, все приложения, предназначенные для работы с архитектурой Intel x86, нуждались в эмуляторе для работы на новых процессорах на базе ARM.
В настоящее время существует три категории приложений, доступных для компьютеров Apple, работающих на чипе на базе ARM:
• Приложения для iPhone и iPad на Mac: Они доступны через Mac App Store;
• Приложения, работающие через перевод Rosetta 2: Эта технология позволяет пользователям запускать приложения, созданные для Intel Mac, на Apple Silicon;
• Универсальные приложения: Эти приложения предназначены для работы как на процессорах Apple Silicon, так и на процессорах Intel. Такие приложения можно загрузить из Mac App Store или из Интернета;
Важно отметить, что ни Apple, ни Microsoft не подтвердили существование «Универсального» приложения Teams для macOS. Более того, поскольку это бета-версия, пользователи компьютеров Mac могут столкнуться с ошибками или проблемами с производительностью. Однако теперь, когда существует универсальное приложение Microsoft Teams, пройдет совсем немного времени, прежде чем оно будет официально доступно в стабильном канале.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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