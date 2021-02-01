Microsoft объявляет о новых интеграциях Teams для трансляций профессионального уровня
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 17:52
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Компания Microsoft представила несколько новых партнерских интеграций для Teams, которые позволят пользователям проводить трансляции профессионального уровня.
Следует упомянуть о четырех новых партнерских интеграциях, которые были представлены на выставке NAB Show 2022 в Лас-Вегасе. Microsoft сотрудничала с лидерами отрасли и позволила им использовать свой broadcast development kit (BDK), выпущенный в прошлом году, чтобы они могли интегрировать свое программное обеспечение профессионального уровня и службы в Teams.
Во-первых, есть Evertz BRAVO Studio, которая теперь общедоступна. Это облачное виртуальное производственное решение на базе Интернета, в котором «отдельные участники собрания Teams рассматриваются как отдельные источники для производства». Microsoft отметила, что BRAVO Studio также может выводить созданный контент во время собрания Teams.
Затем идёт Avid, чьим преимуществом является совместная работа «через плечо» и редактирование видео. Эта интеграция, доступная в качестве предварительной версии, использует Avid Media Composer и передает потоковую передачу через плечо непосредственно в Teams с низкой задержкой, используя Secure Reliable Transport (SRT). Производственная группа может использовать это для
просмотра, редактирования, одобрения и обмена контентом.
Третья интеграция - с компанией Epiphan, которая делает программное обеспечение Epiphan Connect, доступное в качестве предварительной версии. Это довольно интересный облачный инструмент, который позволяет передавать видеопоток от девяти участников и общего экрана на любое оборудование или программное обеспечение, способное обрабатывать протокол SRT. Контент может транслироваться в формате 1080p со скоростью 30 кадров в секунду с фирменными макетами, динамической графикой и переключением в реальном времени.
Наконец, LiveArena представила возможность AI Producer для Teams, доступную в качестве расширения в магазине приложений Teams. Этот сервис позволяет создателям позаботиться о сквозном процессе производства с помощью искусственного интеллекта. Этот контент, созданный искусственным интеллектом в автоматизированном режиме, может транслироваться в прямом эфире или экспортироваться в OneDrive.
Microsoft заявляет, что создание контента профессионального уровняв Teams является ключевым направлением деятельности компании, и последние интеграции позволяют добиться значительных успехов в этой области.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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