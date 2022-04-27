Office для iOS скоро позволит прослушивать документы, когда экран заблокирован
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- Категория: Microsoft
- Дата: 27-04-2022, 21:05
- Просмотров: 277
Приложение Office для iOS скоро получит улучшение для функции «Читать вслух», согласно странице дорожной карты Microsoft 365. Улучшение включает в себя чтение документов вслух в приложении Office, когда экран заблокирован.
Microsoft добавила эту функцию на страницу дорожной карты на прошлой неделе, заявив, что она будет доступна для пользователей iOS в этом месяце. Однако до начала мая осталось всего несколько дней, а пользователи iOS все еще ждут, когда Microsoft разрешит им прослушивать документы, когда экраны их телефонов заблокированы. Тем не менее, предварительные даты, которые Microsoft упоминает на своей странице дорожной карты, всегда могут быть изменены. Другими словами, функция может появиться на этой неделе, в следующем месяце или может быть отложена.
В настоящее время приложение Office для iOS позволяет прослушивать документы, пока включен экран телефона. Приложение Office для iOS автоматически приостанавливает воспроизведение звука, когда дисплей заблокирован.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
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