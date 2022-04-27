Microsoft открывает бесплатную регистрацию на Build 2022
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- Категория: Microsoft
- Дата: 27-04-2022, 21:34
- Просмотров: 279
В этом году Microsoft проведет конференцию Build с 24 по 26 мая. Как и в предыдущие два года, Build 2022 будет проходить онлайн, а это значит, что каждый может присоединиться бесплатно. Если вы хотите «посетить» онлайн-конференцию и узнать больше о последних инструментах разработки и инновациях софтверного гиганта, вы можете зарегистрироваться на официальном сайте Build. Регистрация открыта для всех.
Microsoft заявляет, что Build 2022 поможет разработчикам «внедрять инновации без компромиссов, творчески развиваться и создавать приложения следующего поколения» для более чем одного миллиарда устройств. В конференции примут участие 13 докладчиков из Microsoft, среди которых Сатья Наделла, Кевин Скотт, Аманда Сильвер, Скотт Гатри, Кэтлин Митфорд и другие. Участники получат возможность учиться во время живых сессий и забронировать время у экспертов Microsoft.
Что отличает Build 2022 от предыдущих конференций для разработчиков, проводимых Microsoft, так это новые региональные акценты. Компания хочет предоставить основной анализ, актуальные новости и темы для конкретных регионов, таких как Франция, Германия, Япония, Латинская Америка и Великобритания.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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