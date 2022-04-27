Теперь можно переключаться между учетными записями в веб-приложениях Microsoft 365, не выходя из системы
-
- Категория: Microsoft
- Дата: 27-04-2022, 22:47
- Просмотров: 297
В прошлом месяце сообщалось, что Microsoft работает над возможностью, которая позволит клиентам легко переключаться между различными учетными записями при использовании веб-приложений Microsoft 365, таких как Excel, Word, PowerPoint, OneDrive, Outlook и других. Сегодня компания объявила, что эта функция начала развертываться и станет доступна всем в течение следующих нескольких месяцев.
Ранее пользователям приходилось сначала выходить из веб-приложения Microsoft 365, а затем входить в другое, что является архаичным опытом, если вы используете рабочие и личные учетные записи в одном и том же браузере. Многофакторная аутентификация при каждом входе в систему еще больше снижала общую производительность и рабочий процесс.
Это больше не так, поскольку началось развертывание плавного переключения учетных записей. Вы можете просто щелкнуть переключатель учетных записей в правом верхнем углу веб-приложения Microsoft 365, а затем выбрать между другими учетными записями, которые ранее вошли в службу. Переключение должно быть плавным, и вам не придется выходить из своей текущей учетной записи, а затем снова входить в другую.
Однако следует знать один важный нюанс. Вы можете быть активны только в одной учетной записи для каждого приложения. Так, например, если у вас открыты две вкладки браузера в одном и том же экземпляре с Word, вошедшим в вашу рабочую учетную запись, а затем вы переключаете одну из этих вкладок на свою личную учетную запись, вам также потребуется обновить другую вкладку с помощью вашей личной учетной записи. Таким образом, у вас не может быть двух активных приложений с разными учетными записями Microsoft, запущенных в одном экземпляре браузера.
В нынешнем виде бесшовное переключение учетных записей для веб-приложений Microsoft 365 начало развертываться для Office.com, Word, Excel, веб-версии PowerPoint, веб-версии Outlook, веб-версии OneDrive, SharePoint и Microsoft 365 Admin Center. Компания работает над тем, чтобы расширить этот опыт на большее количество сервисов, но развертывание для текущего объема, как ожидается, завершится к июню.
Эта возможность недоступна для Microsoft 365, работающий через облачные среды 21Vianet, Microsoft 365 Government и Germany. Административные средства для отключения этой функции отсутствуют, но Microsoft заверила ИТ-администраторов, что целостность и конфиденциальность данных будут сохранены.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
Похожие новости
Пользователи Microsoft Teams теперь могут общаться с любым пользователем Teams за пределами своей организации
Настольное приложение Microsoft Teams будет поддерживать несколько рабочих учетных записей в следующем году
Microsoft перенесла общий доступ к спискам из личных учетных записей в рабочие учетные записи в Microsoft To Do
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 25
Пользователей: 0
Гостей: 25
Роботы: Yandex Google
Пользователей: 0
Гостей: 25
Роботы: Yandex Google
+5Новостей: 14202
+0Комментариев: 39458
+0Пользователей: 10085