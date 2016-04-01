Microsoft тестирует интегрированную службу VPN под названием «Безопасная сеть» в Edge на базе Cloudflare
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 19:51
- Просмотров: 113
Microsoft Edge вскоре может получить интегрированную службу VPN под названием «Безопасная сеть Microsoft Edge». Служба VPN (Virtual Private Network) будет работать очень похоже на коммерческие службы VPN, но она может быть глубоко интегрирована в браузер Microsoft Edge.
Похоже, Microsoft готова развернуть службу «Безопасная сеть Microsoft Edge». Служба VPN будет работать на базе Cloudflare. Компания уверяет, что она безвозвратно удаляет собранные данные диагностики и поддержки каждые 25 часов.
Некоторые важные функции Microsoft Edge Secure Network:
• Шифрует соединение: Шифрует интернет-соединение, чтобы помочь защитить данные пользователя от онлайн-угроз, таких как хакеры. При использовании защищенной сети Microsoft Edge данные пользователя направляются из Edge через зашифрованный туннель для создания безопасного соединения, даже если используется незащищенный URL-адрес, начинающийся с HTTP. Это затрудняет доступ хакеров к данным просмотра в общей общедоступной сети Wi-Fi;
• Помогает предотвратить онлайн-отслеживание: Шифруя веб-трафик непосредственно из Microsoft Edge, Microsoft помогает предотвратить сбор интернет-провайдером пользовательских данных о просмотре, таких как сведения о посещаемых пользователями веб-сайтах;
• Сохраняет местоположение пользователя в тайне: Онлайн-объекты могут использовать местоположение пользователя и IP-адрес для профилирования и показа целевой рекламы. Защищенная сеть Microsoft Edge позволяет пользователям просматривать виртуальный IP-адрес, который маскирует IP-адрес пользователей и заменяет их геолокацию аналогичным региональным адресом, чтобы онлайн-трекерам было сложнее отслеживать пользователей во время их просмотра;
• Можно использовать бесплатно: Microsoft предлагает 1 гигабайт бесплатных данных каждый месяц, когда пользователи входят в Microsoft Edge с помощью своей учетной записи Microsoft;
Служба «Безопасная сеть Microsoft Edge» пока доступна не для всех пользователей. Служба Microsoft VPN должна быть доступна в предстоящей версии браузера Edge. Как только Microsoft выпустит её, новый пункт меню будет доступен в меню «Гамбургер», расположенном в правом верхнем углу браузера.
Важно отметить, что пользователям необходимо будет войти в свою учетную запись Microsoft, чтобы использовать службу VPN. Эта функция отключается автоматически, когда пользователь закрывает окно Edge. Пользователям потребуется снова включить безопасную сеть Microsoft Edge для следующей сессий просмотра, если они хотят ее использовать. Иконка щита указывает, активна ли служба.
Как упоминалось выше, Microsoft ограничивает службу VPN 1 ГБ данных. Компания не упомянула какую-либо модель подписки, которая могла бы позволить пользователям расширить службу за пределы бесплатного ограничения данных.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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