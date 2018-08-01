Статистика браузеров за апрель 2022 года
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 16:10
- Просмотров: 196
Компания StatCounter представила статистику браузеров за апрель 2022 года.
Статистика браузеров выглядит следующим образом:
• Google Chrome – 66.64%;
• Edge – 10.07;
• Safari – 9.61%
• Firefox – 7.86;
• Opera – 2.43;
Статистика мобильных браузеров выглядит следующим образом:
• Google Chrome – 63.57%;
• Safari – 24.82%;
• Samsung Internet – 4.9;
• Opera – 1.88%;
• UC Browser – 1.41%;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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