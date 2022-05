Microsoft объявила об общей доступности Microsoft Defender for Business

Microsoft верит в безопасность для всех. Мы гордимся тем, что можем реализовать это видение сегодня. Благодаря общей доступности Defender for Business предприятия малого и среднего бизнеса получат улучшенную защиту с упрощенной системой безопасности, которая поможет им лучше защищаться, обнаруживать угрозы и реагировать на них.

Компания Microsoft объявила об общей доступности Defender for Business, решения для защиты конечных точек, предназначенного для отражения неприятных атак программ-вымогателей и других киберугроз в средах малого и среднего бизнеса.Комментируя общую доступность, Васу Джаккал, CVP по безопасности, соответствию и идентификации в Microsoft, сказал:Чтобы сопровождать общую доступность Microsoft Defender for Business, компания провела в апреле опрос более 150 малых и средних предприятий в США. Было установлено, что 70% респондентов считают, что киберугрозы становятся все более рискованными для бизнеса, и что каждый четвертый малый и средний бизнес столкнулся с нарушением безопасности только в прошлом году. К сожалению, многие малые и средние предприятия не имеют доступа к ресурсам и инструментам, таким как сотрудники службы безопасности, для борьбы с угрозами и в значительной степени полагаются на традиционное антивирусное программное обеспечение; Microsoft надеется защитить этих клиентов с помощью Defender for Business.Клиенты, которые заинтересованы в защите своего бизнеса с помощью Microsoft Defender for Business, могут перейти на страницу продукта и попробовать 30-дневную пробную версию программного обеспечения, чтобы понять, подходит ли оно для них. Продолжение стоит $3 за пользователя в месяц. Важно знать, что этот продукт предназначен для предприятий с количеством сотрудников не более 300 человек.Узнать другие подробности можно здесь