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Microsoft объявила об общей доступности Microsoft Defender for Business

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 00:53
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Компания Microsoft объявила об общей доступности Defender for Business, решения для защиты конечных точек, предназначенного для отражения неприятных атак программ-вымогателей и других киберугроз в средах малого и среднего бизнеса.

Комментируя общую доступность, Васу Джаккал, CVP по безопасности, соответствию и идентификации в Microsoft, сказал:

Microsoft верит в безопасность для всех. Мы гордимся тем, что можем реализовать это видение сегодня. Благодаря общей доступности Defender for Business предприятия малого и среднего бизнеса получат улучшенную защиту с упрощенной системой безопасности, которая поможет им лучше защищаться, обнаруживать угрозы и реагировать на них.


Чтобы сопровождать общую доступность Microsoft Defender for Business, компания провела в апреле опрос более 150 малых и средних предприятий в США. Было установлено, что 70% респондентов считают, что киберугрозы становятся все более рискованными для бизнеса, и что каждый четвертый малый и средний бизнес столкнулся с нарушением безопасности только в прошлом году. К сожалению, многие малые и средние предприятия не имеют доступа к ресурсам и инструментам, таким как сотрудники службы безопасности, для борьбы с угрозами и в значительной степени полагаются на традиционное антивирусное программное обеспечение; Microsoft надеется защитить этих клиентов с помощью Defender for Business.

Клиенты, которые заинтересованы в защите своего бизнеса с помощью Microsoft Defender for Business, могут перейти на страницу продукта и попробовать 30-дневную пробную версию программного обеспечения, чтобы понять, подходит ли оно для них. Продолжение стоит $3 за пользователя в месяц. Важно знать, что этот продукт предназначен для предприятий с количеством сотрудников не более 300 человек.

Узнать другие подробности можно здесь.

Илья Источник:
neowin.net
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