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Microsoft запустила Xbox All Access в Португалии

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 18:20
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Сегодня Microsoft запустила программу Xbox All Access в Португалии, которая позволит геймерам из страны получить современную консоль Xbox в комплекте с подпиской Xbox Game Pass Ultimate, начиная с €24.99 в месяц.

При подписке на Xbox All Access пользователи могут выбрать один из двух уровней: Xbox Series S и Xbox Series X. Первый дешевле и дает покупателю Xbox Series S за €24.99 в месяц. Второй уровень стоит €32.99 в месяц и предлагает Xbox Series X. Оба варианта включают 24 месяца подписки Xbox Game Pass Ultimate независимо от выбранной консоли.

Программа Xbox All Access — хороший вариант для тех, кто не может получить в свои руки новейшие консоли Xbox или не может заплатить полную цену. Кроме того, Xbox All Access предоставляет вам лучшие игровые предложения Microsoft, такие как обширная библиотека игр в Xbox Game Pass (включая EA Play), Xbox Live Gold с ежемесячными бесплатными играми, эксклюзивными скидками и внутриигровыми привилегиями, а также играми first-party, доступными без дополнительных затрат в первый же день.

Xbox All Access в настоящее время доступна в Австралии, Канаде, Дании, Финляндии, Франции, Новой Зеландии, Норвегии, Польше, Южной Корее, Швеции, Великобритании, США, а теперь и в Португалии. Вы можете узнать больше о программе на ее официальном сайте, а пользователи из Португалии могут подписаться на Xbox All Access здесь.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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