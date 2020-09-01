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Microsoft представила беспроводной контроллер Deep Pink для Xbox

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 19:26
  • Просмотров: 0

Линейка беспроводных контроллеров Xbox, которая была обновлена при выпуске Xbox Series X|S, снова расширена. На этот раз Microsoft представила вариант Deep Pink в своем магазине, еще одно дополнение к категории одноцветных контроллеров, не относящейся к Special Edition, в ряды которой до сих пор входили Shock Blue, Pulse Red и Electric Volt вслед за оригинальными релизами Robot White, Carbon Black.

Новый контроллер имеет яркий розовый оттенок на передней панели, аналоговые стики и дополнительные кнопки на передней панели. Задняя панель остается белой, как и другие варианты этой серии. Спереди бамперы и триггеры, а также крестовина и лицевые кнопки окрашены в черный матовый цвет.

Помимо изменения цвета, контроллер Deep Pink не имеет каких-либо уникальных особенностей или материалов для захвата. Как и в других случаях, триггеры и бамперы имеют текстурированную поверхность, спереди есть переназначаемая кнопка «Поделиться», встроена функция распознавания нескольких устройств, а также 3,5-мм разъем для стереогарнитуры внизу и порт USB-C сверху.



Беспроводной контроллер Xbox Deep Pink стоит $64.99 и доступен в Microsoft Store. Если говорить про поддержку контроллеров Xbox, то все они совместимы с Xbox Series X|S, Xbox One, ПК и мобильными устройствами. Для подключения и использования контроллера пользователям потребуется беспроводной адаптер Xbox, Bluetooth или проводное подключение.

Узнать другие подробности можно здесь.

Илья Источник:
neowin.net
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