Microsoft представила беспроводной контроллер Deep Pink для Xbox
-
- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 19:26
- Просмотров: 0
Линейка беспроводных контроллеров Xbox, которая была обновлена при выпуске Xbox Series X|S, снова расширена. На этот раз Microsoft представила вариант Deep Pink в своем магазине, еще одно дополнение к категории одноцветных контроллеров, не относящейся к Special Edition, в ряды которой до сих пор входили Shock Blue, Pulse Red и Electric Volt вслед за оригинальными релизами Robot White, Carbon Black.
Новый контроллер имеет яркий розовый оттенок на передней панели, аналоговые стики и дополнительные кнопки на передней панели. Задняя панель остается белой, как и другие варианты этой серии. Спереди бамперы и триггеры, а также крестовина и лицевые кнопки окрашены в черный матовый цвет.
Помимо изменения цвета, контроллер Deep Pink не имеет каких-либо уникальных особенностей или материалов для захвата. Как и в других случаях, триггеры и бамперы имеют текстурированную поверхность, спереди есть переназначаемая кнопка «Поделиться», встроена функция распознавания нескольких устройств, а также 3,5-мм разъем для стереогарнитуры внизу и порт USB-C сверху.
Беспроводной контроллер Xbox Deep Pink стоит $64.99 и доступен в Microsoft Store. Если говорить про поддержку контроллеров Xbox, то все они совместимы с Xbox Series X|S, Xbox One, ПК и мобильными устройствами. Для подключения и использования контроллера пользователям потребуется беспроводной адаптер Xbox, Bluetooth или проводное подключение.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 20
Пользователей: 0
Гостей: 20
Роботы: Yandex Google
Пользователей: 0
Гостей: 20
Роботы: Yandex Google
+3Новостей: 14214
+0Комментариев: 39458
+0Пользователей: 10085