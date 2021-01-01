Пользователи Outlook в Windows скоро получат новое место, где они смогут найти все свои @упоминания
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 21:49
- Просмотров: 116
Довольно сложно отслеживать все обновления Outlook, ориентированные на вас, особенно когда вы взаимодействуете со значительным количеством людей. Microsoft знает о трудностях, с которыми сталкиваются многие пользователи, и работает над новой функцией, которая упростит пользователям Outlook отслеживание каждого обновления, ориентированного на них.
Согласно странице дорожной карты Microsoft 365, Microsoft активно работает над новой панелью уведомлений для пользователей Outlook в Windows. Новая панель уведомлений разрабатывается с целью помочь пользователям оставаться на связи с обновлениями, ориентированными на них. Проще говоря, панель уведомлений будет содержать все ваши важные обновления, включая @упоминания.
Хотя мы не знакомы с пользовательским интерфейсом, новое место, где вы получите все свои @упоминания, может открываться с любой стороны экрана. Это может быть очень похоже на панель «Мой день» в Outlook.
Что касается того, когда она будет доступна, Microsoft заявляет, что панель уведомлений будет доступна для инсайдеров Office в Current Channel на Windows Desktop, а общая доступность запланирована на июнь. Стоит отметить, что Microsoft может изменить свои планы и перенести релиз на более поздний срок. Компания уже делала это раньше, поэтому мы не можем исключать такую возможность.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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