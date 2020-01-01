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Приложение SwiftKey Keyboard для Android получило новое обновление

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 13:42
  • Просмотров: 0

Компания Microsoft обновила приложение SwiftKey Keyboard для Android до версии 8.10.13.2.

Вот список новых возможностей:

• Microsoft добавила настройку набора текста, чтобы отключить автоматические пробелы с пунктуацией;
• Теперь вы можете свайануть по клавише удаления, чтобы выделить и удалить текст;





.Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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