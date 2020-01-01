Приложение SwiftKey Keyboard для Android получило новое обновление
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 13:42
- Просмотров: 0
Компания Microsoft обновила приложение SwiftKey Keyboard для Android до версии 8.10.13.2.
Вот список новых возможностей:
• Microsoft добавила настройку набора текста, чтобы отключить автоматические пробелы с пунктуацией;
• Теперь вы можете свайануть по клавише удаления, чтобы выделить и удалить текст;
.Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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