Microsoft анонсировала Microsoft Security Experts
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 17:55
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Компания Microsoft анонсировала сервис под названием Microsoft Security Experts, предназначенный для помощи организациям в обеспечении безопасности их сетей за счет сочетания новейших технологий и сервисов под руководством человека.
По данным Microsoft, только в 2021 году ее подразделение безопасности заблокировало более 9.6 млрд вредоносных программ и более 35.7 млн фишинговых/вредоносных электронных писем. Оно также отслеживает более 35 семейств программ-вымогателей и 250 уникальных субъектов угроз. Технологии Microsoft помогают компании каждую секунду блокировать более 900 попыток кражи паролей методом грубой силы. Microsoft обладает обширными знаниями и обширным опытом в области кибербезопасности и хочет расширить свои существующие сервисы безопасности в рамках новой категории под названием Microsoft Security Experts.
Microsoft Security Experts сочетает современные технологии безопасности с сервисами, управляемыми людьми, чтобы помочь организациям защитить свои сети и свести к минимуму риски и ущерб от кибератак. С помощью Microsoft и ее партнеров существующие команды по безопасности расширяются, чтобы соответствовать уникальным потребностям и обстоятельствам каждой организации.
Microsoft Security Experts состоит из трех новых управляемых сервисов для поддержки существующих команд по безопасности в организациях:
• Microsoft Defender Experts for Hunting поможет компаниям с существующими командами по безопасности активно «охотиться» за потенциальными угрозами. Эксперты и партнеры Microsoft будут использовать данные Microsoft Defender, конечные точки, Office 365, облачные приложения и идентификацию для обнаружения потенциальных угроз. У организаций будет возможность связаться с экспертом по безопасности одним щелчком мыши и получить конкретные рекомендации по улучшению безопасности. Microsoft Defender Experts for Hunting будет доступен этим летом, и компании могут зарегистрироваться для участия в предварительной версии;
• Microsoft Defender Experts for XDR (расширенное обнаружение и реагирование) — это сервис для тех, кто хочет расширить и укрепить свои центры управления безопасностью. Defender Experts for XDR предоставляет человеческий опыт для реагирования на инциденты вместе с существующими командами по безопасности;
• Microsoft Security Services for Enterprise — это управляемый экспертами сервис для защиты всех облачных сред и платформ. У клиентов будут специальные специалисты по безопасности Microsoft для управления адаптацией, повседневным взаимодействием, модернизацией практики и реагированием на инциденты;
Microsoft заявляет, что ее конечная цель - предоставить клиентам продукты безопасности мирового класса и доступ к важнейшим знаниям лучших специалистов по кибербезопасности. Компания хочет использовать передовые в отрасли технологии, лучших защитников Microsoft и сообщество партнеров, а также самую полную информацию об угрозах, чтобы создать более безопасный мир для всех. Microsoft Security Experts — это большой шаг в этом направлении.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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