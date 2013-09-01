Microsoft скоро выпустит потоковое устройство Xbox и приложение для ТВ
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 18:59
- Просмотров: 122
В прошлом году Microsoft подтвердила, что работает над потоковым устройством Xbox, а также приложением для ТВ. Однако она не предоставила дополнительной информации о том, когда они станут общедоступными.
С учетом этого, похоже, что нам придется еще немного подождать. Но, как заметил Том Уоррен в своём Twitter-аккаунте, и потоковое устройство, и ТВ-приложение могут быть доступны в ближайшее время. Журналист портала VentureBeat Джефф Грабб подтвердил те же чувства, что и Том, и указал, что придется запастись терпением.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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