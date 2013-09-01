Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Microsoft скоро выпустит потоковое устройство Xbox и приложение для ТВ

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 18:59
  • Просмотров: 122

В прошлом году Microsoft подтвердила, что работает над потоковым устройством Xbox, а также приложением для ТВ. Однако она не предоставила дополнительной информации о том, когда они станут общедоступными.



С учетом этого, похоже, что нам придется еще немного подождать. Но, как заметил Том Уоррен в своём Twitter-аккаунте, и потоковое устройство, и ТВ-приложение могут быть доступны в ближайшее время. Журналист портала VentureBeat Джефф Грабб подтвердил те же чувства, что и Том, и указал, что придется запастись терпением.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Microsoft обновила соглашение об использовании служб

Microsoft обновила соглашение об использовании служб

Инсайдеры Xbox могут попробовать поддержку мыши и клавиатуры на Xbox One

Инсайдеры Xbox могут попробовать поддержку мыши и клавиатуры на Xbox One

Microsoft выпустит новую сборку для инсайдеров Windows на следующей неделе

Microsoft выпустит новую сборку для инсайдеров Windows на следующей неделе

Пользователям придётся подождать немного дольше выхода новой сборки Windows 10 Mobile

Пользователям придётся подождать немного дольше выхода новой сборки Windows 10 Mobile

Некоторым пользователям volume-лицензий придется подождать, чтобы получить Windows 8.1

Некоторым пользователям volume-лицензий придется подождать, чтобы получить Windows 8.1




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 28
Пользователей: 0
Гостей: 28
Роботы: Yandex Google
+4  
Новостей: 14228
+0  
Комментариев: 39458
+0  
Пользователей: 10085