Microsoft выпустила Visual Studio 2022 17.2 и 17.3 Preview 1 с улучшениями C# и .NET
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 18:36
- Просмотров: 116
Microsoft выпустила Visual Studio 2022 17.2, в ней улучшены возможности C# и .NET, производительность Git, есть обновления для C++ и новые инструменты Azure для локальной разработки и развертывания. В дополнение к этому релизу Microsoft сделала Visual Studio 2022 17.3 Preview 1 доступной для загрузки, которая обеспечивает поддержку инструментов для .NET MAUI в Visual Studio.
Помимо всех новых функций, которые предлагает VS 2022 17.2, Microsoft исправила более 400 проблем, о которых сообщало сообщество. Некоторые из наиболее популярных проблем, которые были исправлены в этом обновлении, включают «Переключение окон на панели задач Windows 11 перестает работать, когда приложение отлаживает в VS 2022», «Произошла ошибка при инициализации содержимого фрейма» и «Visual Studio 2022 зависает случайным образом».
Вы можете узнать дополнительные технические подробности здесь.
Если вы хотите попробовать это последнее обновление, вы можете загрузить его с веб-сайта Microsoft прямо сейчас или, если оно уже установлено, перейдите в раздел «Справка» в строке меню и нажмите «Проверить наличие обновлений».
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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