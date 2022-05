Microsoft выпустила Visual Studio 2022 17.2 и 17.3 Preview 1 с улучшениями C# и .NET

Microsoft выпустила Visual Studio 2022 17.2, в ней улучшены возможности C# и .NET, производительность Git, есть обновления для C++ и новые инструменты Azure для локальной разработки и развертывания. В дополнение к этому релизу Microsoft сделала Visual Studio 2022 17.3 Preview 1 доступной для загрузки, которая обеспечивает поддержку инструментов для .NET MAUI в Visual Studio.Помимо всех новых функций, которые предлагает VS 2022 17.2, Microsoft исправила более 400 проблем, о которых сообщало сообщество. Некоторые из наиболее популярных проблем, которые были исправлены в этом обновлении, включают «Переключение окон на панели задач Windows 11 перестает работать, когда приложение отлаживает в VS 2022», «Произошла ошибка при инициализации содержимого фрейма» и «Visual Studio 2022 зависает случайным образом».Вы можете узнать дополнительные технические подробности здесь Если вы хотите попробовать это последнее обновление, вы можете загрузить его с веб-сайта Microsoft прямо сейчас или, если оно уже установлено, перейдите в раздел «Справка» в строке меню и нажмите «Проверить наличие обновлений».Узнать другие подробности можно здесь