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Microsoft теперь будет предоставлять некоторые обновления Exchange Server в пакетах .exe

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 19:13
  • Просмотров: 105

До сих пор Microsoft выпускала обновления безопасности Exchange Server (SUs) и исправления (HFs) в виде файлов исправлений установщика Windows (.msp). Однако у администраторов возникли проблемы с установкой этих файлов вручную, поскольку они являются автономными пакетами и требуют повышенных привилегий для установки. Если пользователь попытается установить эти обновления с меньшими привилегиями, он может оставить свой Exchange Server в «плохом состоянии». Таким образом, компания обычно рекомендует устанавливать файлы .msp через окно командной строки с повышенными привилегиями, а не двойным щелчком по пакету.

Чтобы еще больше смягчить эту проблему, Microsoft объявила, что SUs и HFs Exchange Server также будут доставляться с помощью пакетов .exe. Это будут самораспаковывающиеся, самоподнимающиеся файлы, которые можно использовать для ручной установки. Это не означает, что для файлов .msp больше нет места. Фактически, Microsoft по-прежнему рекомендует файлы .msp для автоматической установки и пакеты .exe только для администраторов, которые устанавливают обновления вручную.

Microsoft отметила, что установка через файлы .exe будет атомарным процессом. После двойного щелчка по файлу .exe файл проверит наличие разрешений и попытается повысить их соответствующим образом. В случае сбоя этого повышения все изменения будут отменены. В случае успехафайл msp будет извлечен, и начнется процесс установки. По сути, .exe действует только как самоподдерживающаяся оболочка для файла .msp.

Если вы хотите получить более подробную информацию о ведении журнала установки, обработке ошибок и аргументах командной строки, ознакомьтесь с технической документацией Microsoft здесь. Важно отметить, что это изменение в процессе доставки не влияет на накопительные обновления (CUs) и промежуточные обновления (IUs).

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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