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Windows Package Manager получил предварительную поддержку портативных приложений

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 20:45
  • Просмотров: 100

Microsoft выпустила новую предварительную версию Windows Package Manager, также известного как winget. Главной изюминкой версии 1.3.1251-preview является предварительная поддержка портативных приложений.

Портативные приложения — это программное обеспечение, которое не требует традиционной установки из Microsoft Store или использования обычных файлов msi или exe. Вы можете извлечь файлы программы в любую папку и сразу запустить приложение. Одним из преимуществ портативных приложений является то, что вы можете хранить их на съемном носителе и запускать на любом ПК с Windows без установки, что удобно для устранения неполадок или обслуживания.

Текущая предварительная версия Windows Package Manager имеет ограниченную поддержку портативного программного обеспечения. Клиенты могут использовать локальные манифесты для установки приложений и тестирования последних возможностей. Windows Package Manager не поддерживает удаление или обновление портативных приложений, и сообщество не принимает такие предложения (на данный момент).

Среди других улучшений Windows Package Manager 1.3.1251-preview можно отметить улучшенный индикатор выполнения с более мелкозернистыми блоками, настройку для постоянного использования подробных журналов и улучшенную команду winget --info, которая теперь отображает архитектуру системы.

Вы можете найти список всех изменений в репозитории Windows Package Manager на GitHub. Версия 1.3.1251-preview доступна для инсайдеров Windows в Dev Сhannel и для пользователей, участвующих в Windows Package Manager Insider Program (работает в Windows 10 1809 и новее).

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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