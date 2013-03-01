Windows Package Manager получил предварительную поддержку портативных приложений
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 20:45
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Microsoft выпустила новую предварительную версию Windows Package Manager, также известного как winget. Главной изюминкой версии 1.3.1251-preview является предварительная поддержка портативных приложений.
Портативные приложения — это программное обеспечение, которое не требует традиционной установки из Microsoft Store или использования обычных файлов msi или exe. Вы можете извлечь файлы программы в любую папку и сразу запустить приложение. Одним из преимуществ портативных приложений является то, что вы можете хранить их на съемном носителе и запускать на любом ПК с Windows без установки, что удобно для устранения неполадок или обслуживания.
Текущая предварительная версия Windows Package Manager имеет ограниченную поддержку портативного программного обеспечения. Клиенты могут использовать локальные манифесты для установки приложений и тестирования последних возможностей. Windows Package Manager не поддерживает удаление или обновление портативных приложений, и сообщество не принимает такие предложения (на данный момент).
Среди других улучшений Windows Package Manager 1.3.1251-preview можно отметить улучшенный индикатор выполнения с более мелкозернистыми блоками, настройку для постоянного использования подробных журналов и улучшенную команду winget --info, которая теперь отображает архитектуру системы.
Вы можете найти список всех изменений в репозитории Windows Package Manager на GitHub. Версия 1.3.1251-preview доступна для инсайдеров Windows в Dev Сhannel и для пользователей, участвующих в Windows Package Manager Insider Program (работает в Windows 10 1809 и новее).
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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