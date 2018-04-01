Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Доступен полный каталог сессий конференции Microsoft Build 2022

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 02:17
  • Просмотров: 1

Полный каталог сессий конференции Microsoft Build 2022, которая должна начаться 24 мая, теперь доступен. Теперь вы можете посетить официальный сайт и ознакомиться с 522 различными сессиями, и в этом году самые значимые из них будут также доступны на японском, французском, немецком и испанском языках.

Будет много сессий, посвященных Windows (в том числе одна с участием Пэноса Паная) и Microsoft Teams, а также будут сессии о приложениях Android для Windows и метавселенной. Вот список наиболее интересных сессий:

• Создание возможностей нового поколения в масштабе Windows (с участием Пэноса Паная);
• Создание отличных приложений для Windows;
• Перенос своих приложений Android в Windows;
• Подготовка к метавселенной;
• Как мы можем помочь большему количеству людей, не являющихся разработчиками, писать приложения Microsoft Teams?;
• Создание приложений для интерактивных собраний для Microsoft Teams;

Напомню, что конференция Microsoft Build 2022 снова станет виртуальным мероприятием, открытым для всех.

Узнать другие подробности здесь.
Илья Источник:
thurrott.com
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Каталог сессий второй части конференции Ignite 2021 уже доступен

Каталог сессий второй части конференции Ignite 2021 уже доступен

Первые сессии Microsoft Build 2022 появились на веб-сайте конференции

Первые сессии Microsoft Build 2022 появились на веб-сайте конференции

Microsoft опубликовала полный каталог сессий Build 2020

Microsoft опубликовала полный каталог сессий Build 2020

Стало доступно полное расписание сессий конференции Build 2018

Стало доступно полное расписание сессий конференции Build 2018

Microsoft анонсирует полный список сессий конференции Build 2018 23 апреля

Microsoft анонсирует полный список сессий конференции Build 2018 23 апреля




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 24
Пользователей: 0
Гостей: 24
Роботы: Google Yandex
+8  
Новостей: 14236
+0  
Комментариев: 39458
+0  
Пользователей: 10085