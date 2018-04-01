Доступен полный каталог сессий конференции Microsoft Build 2022
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 02:17
- Просмотров: 1
Полный каталог сессий конференции Microsoft Build 2022, которая должна начаться 24 мая, теперь доступен. Теперь вы можете посетить официальный сайт и ознакомиться с 522 различными сессиями, и в этом году самые значимые из них будут также доступны на японском, французском, немецком и испанском языках.
Будет много сессий, посвященных Windows (в том числе одна с участием Пэноса Паная) и Microsoft Teams, а также будут сессии о приложениях Android для Windows и метавселенной. Вот список наиболее интересных сессий:
• Создание возможностей нового поколения в масштабе Windows (с участием Пэноса Паная);
• Создание отличных приложений для Windows;
• Перенос своих приложений Android в Windows;
• Подготовка к метавселенной;
• Как мы можем помочь большему количеству людей, не являющихся разработчиками, писать приложения Microsoft Teams?;
• Создание приложений для интерактивных собраний для Microsoft Teams;
Напомню, что конференция Microsoft Build 2022 снова станет виртуальным мероприятием, открытым для всех.
Узнать другие подробности здесь.
Илья Источник:
thurrott.com
thurrott.com
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