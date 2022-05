Microsoft выпустила Visual Studio 2022 for Mac Release Candidate 2

Microsoft выпустила Visual Studio 2022 for Mac 17.0 Release Candidate 2. Обновление в основном исправляет самые распространенные проблемы, о которых сообщалось в первом Release Candidate. Наиболее заметным улучшением в обновлении является то, что Microsoft переместила пользовательский интерфейс (UI) интегрированной среды разработки (IDE) в полностью нативный пользовательский интерфейс macOS.Выпущенный Visual Studio 2022 for Mac 17.0 Release Candidate 2 может стать одним из самых важных обновлений для платформы. Помимо исправления нескольких ошибок, обновление переводит IDE на полностью нативный пользовательский интерфейс macOS. Кроме того, Microsoft перенесла IDE для работы поверх .NET 6. Это означает, что приложение Visual Studio получило нативную поддержку процессора Apple M1 (ARM64). Это должно обеспечить хорошую работу платформы на Apple Silicon.Microsoft предложила примечания к выпуску для Visual Studio 2022 for Mac 17.0 RC2, которые включают в себя полный список исправлений. Тем не менее, некоторые из наиболее заметных проблем, о которых сообщили клиенты, исправлены в этом релизе:• Окно быстрого действия не исчезает;• Быстрое действие разрывает строку при нажатии клавиши Enter;• VS Preview 2022 for Mac — «Срок действия вашей пробной версии истек» не отвечает$• Панель вкладок фризит при перетаскивании вкладки вниз;• Не удается запустить приложение iOS в режиме отладки;Важно отметить, что некоторые пользователи за пределами США могут испытывать задержки и сбои при обновлении Visual Studio for Mac и других загрузок. Компания Microsoft подтвердила, что ей известно об этой проблеме, и внутренние команды исследуют ее.Узнать другие подробности можно здесь